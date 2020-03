CAARAPÓ| Idosos do Município serão vacinados contra gripe em casa

Para este ano, o calendário de vacinação contra gripe ficou assim definido: 24 de março: início da campanha de vacinação para pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde. A partir do dia 16 de abril: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas ( hipertensão , diabetes e asma, entre outros). A partir do dia 9 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos , pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas, indígenas e pessoas privadas de liberdade começam a receber a vacina.