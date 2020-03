Bebê de 3 meses está entre os casos confirmados de coronavírus em MS; casos chegam a 25

Nos últimos dois dias, apenas um caso foi confirmado no estado. Números de notificações e casos suspeitos, no entanto, continuam variando.

Um bebê de 3 meses de idade, do sexo masculino, de Campo Grande, é o mais recente caso confirmado de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Ele é filho de um outro paciente com a doença. No total, o estado registra, segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (26), 25 casos do covid-19.





Segundo a secretaria estadual de saúde, o estado de saúde da criança é estável. O caso foi notificado na segunda-feira (23) e confirmado hoje.





Conforme o boletim, Mato Grosso do Sul teve 388 casos notificados, dentre eles 299 descartados, 11 excluídos, além de 53 permanecerem sob suspeita. Dos casos confirmados, 23 são em Campo Grande, 1 em Sidrolândia e 1 em Ponta Porã. Até o momento, nenhum óbito foi registrado.





22 municípios estão com casos suspeitos: Amambai (1), Aparecida do Taboado (3), Aquidauana (2), Bataguassu (1), Batayporã (1), Bela Vista (1), Campo Grande (23), Chapadão do Sul (1), Costa Rica (1), Coxim (3), Dourados (1), Iguatemi (1), Miranda (1), Naviraí (1), Nova Andradina (1), Paranaíba (1), Ponta Porã (3), Porto Murtinho (1), Ribas do Rio Pardo (2), Rio Brilhante (2), Rio Verde (1) e São Gabriel do Oeste (1).





O Governo do estado reafirmou, ainda, a importância de manter a estratégia do isolamento social em Mato Grosso do Sul, mas reforçou que não paralisou totalmente a economia, mantendo indústrias e a agropecuária funcionando, principalmente para manter o abastecimento regularizado.

G1MS