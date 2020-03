BATAGUASSU| Seinfra divulga cronograma de recolhimento de materiais inservíveis e coleta de galhos

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) prossegue com a ação de limpeza pública envolvendo bairros e região central do município. Trata-se do Projeto "Cidade Limpa", que apresenta um cronograma mensal que prevê dias específicos para a coleta de materiais diversos (sofás, fogões, guarda-roupa e outros materiais em fase de descarte) e também para a coleta de galhos provindos de podas de árvores.





De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos Roberto Pereira de Almeida, a medida visa garantir a limpeza urbana evitando também a proliferação de doenças.





Almeida solicita ao morador que respeite as referidas datas para realizar a poda de árvores assim como para descartar os bens materiais em vias públicas, auxiliando, desta forma, a administração municipal a manter a cidade limpa. “É de responsabilidade do cidadão que promova a destinação correta desses resíduos. Estamos trabalhando no sentido de ajudar o cidadão, mas precisamos que a população também faça a sua parte”.





CRONOGRAMA





Conforme o cronograma, neste mês de março, o recolhimento dos materiais atendeu nos dias 2, 3 e 4 de março, a região do Centro, Jardim Santa Luzia, Jardim Acapulco, Jardim Santa Maria e imediações da Santa Casa e nos dias 5, 6 e 9 de março, atendeu os bairros Jardim Irmãos Solitto, Novo Horizonte, Jardim Real, Jardim Santa Rosa e imediações do Cemitério Municipal. Nos dias 10, 11 e 12 de março, serão atendidos os bairros Jardim América I, Jardim América II, Jardim América III e Residencial Modelo; dias 13, 16 e 17 de março, Jardim São Francisco, Residencial Modelo II e Vila Nova; dias 18, 19 e 20 de março, bairros Jardim Campo Grande, Jardim São João, Jardim Bongiovani e Jardim Santo Antônio; dias 23, 24 e 25 de março, os bairros Centro, Jardim Santa Luzia, Jardim Acapulco, Jardim Santa Maria e imediações da Santa Casa; dias 26, 27 e 30 de março, Jardim Irmãos Solitto, Jardim Novo Horizonte, Jardim São Pedro, Jardim Real, Jardim Sta Rosa e imediações do Cemitério Municipal; e 31 de março, 1º de abril e 2 de abril, bairros Jardim América I, Jardim América II, Jardim América III e Residencial Modelo.





Confira o cronograma completo de recolhimento de materiais diversos até o mês de junho clicando na Aba Cidadão / Cronograma de Limpeza através do site da Prefeitura Municipal





COLETA DE GALHADAS





Quanto a coleta de galhos, o cronograma de recolhimento está sendo mantido às segundas-feiras nos bairros Jardim Santa Maria, centro, imediações do Ginásio de Esportes; terça-feira atendendo imediações da Santa Casa, Jardim Santa Luzia e Jardim Primavera; quarta-feira, no Jardim Bongiovani, Jardim São João e Jardim São Francisco; quinta-feira, Jardim Campo Grande, Jardim Acapulco, Jardim Recanto; Vila Nova e Residencial Modelo II; e na sexta-feira, imediações do Cemitério, Jardim América I, II e III; Residencial Modelo I, Jardim Irmãos Solitto e Real; Jardim Santa Rosa, Jardim Novo Horizonte e São Pedro.





Confira o cronograma completo de recolhimento de galhadas até o mês de junho clicando na Aba Cidadão / Cronograma de Limpeza através do site da Prefeitura Municipal





NOVA PORTO XV





No Distrito de Nova Porto XV, segundo o subprefeito Jaime Aragão, o recolhimento de galhadas está sendo realizado diariamente pela Subprefeitura. O recolhimento de materiais em gerais com caçamba e máquina pá carregadeira é feito três vezes na semana abrangendo o bairro da Reta A-1 e Distrito de Nova Porto XV.





A empresa terceirizada Morhena também mantém um cronograma de roçada e varrição de ruas abrangendo todo o município.













ASSECOM