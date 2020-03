ALEMS| Deputados devem votar seis projetos na sessão ordinária desta quinta-feira (12)

Os deputados devem votar, ainda, o Projeto de Lei 12/2020 , de autoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A matéria dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registros nas Comarcas de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Pedro Gomes, Rio Negro e Sonora. Também está pautado para esta quinta-feira o Projeto de Lei 17/2020 , do deputado Pedro Kemp , que inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul o “Dia Estadual do Capoeirista”, a ser comemorado, anualmente, em 3 de agosto.