BATAGUASSU| Reunião define estratégias de enfrentamento ao novo Coronavírus

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 16 de março, com os secretários municipais para definir as estratégias de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19) no município.





De acordo com Caravina, o período é de prevenção e não de "pânico", já que ainda não há nenhum registro suspeito nem confirmado da doença na cidade. "Estamos seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para tomarmos algumas decisões, mas reforçamos que o momento é de alerta e não de pânico", observa o gestor, que reitera que conforme a necessidade, serão realizadas mudanças nas normativas.





Por hora, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde, a população precisa intensificar os bons hábitos de higiene pessoal como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão com frequência ou também higienizá-las com álcool gel.





É orientado ainda evitar o contato físico (aperto de mão, abraço, beijo); cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas; não compartilhar objetos de uso pessoal; e manter os ambientes ventilados. "São medidas simples para evitarmos a proliferação do vírus e diminuir os riscos da doença", salienta a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso.

Segundo o Ministério da Saúde, o novo Coronavírus (COVID-19) é uma infecção respiratória semelhante a um resfriado comum e é transmitido pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas — saliva, tosse e espirro —, contato pessoal próximo, com objetos ou superfícies contaminadas e contato com a boca, nariz ou olhos.





Os principais sintomas clínicos são principalmente respiratórios, semelhantes aos de um resfriado comum como febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar.





Maria Angélica frisa que os profissionais de saúde estarão repassando orientações de prevenção em escolas e órgãos públicos para diminuir os riscos de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19). "Lembramos que pessoas que apresentem problemas respiratórios ou sintomas de resfriado devem procurar a sua unidade de saúde de referência para atendimento médico".





Além dos já citados, estiveram acompanhando a reunião, os secretários municipais de Administração e Fazenda, José Carlos Zanardo; Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Regina Duarte de Barros Dovale; Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, Nilo José Perlin; Educação e Cultura, Fábio Eduardo da Silva; Esportes e Lazer, Francisco Lopes Cardoso Júnior; Infraestrutura, Carlos Roberto Pereira de Almeida e o subprefeito do Distrito de Nova Porto XV, Jaime Aragão.





Medidas





Confira as medidas institucionais estabelecidas pelo município de Bataguassu no período de 16 de março até o dia 30 de abril definidas pelas Secretarias Municipais.





Administração e Fazenda - Eventos públicos e particulares em ambientes fechados e que tenham aglomeração de pessoas estão suspensos até o dia 30 de abril;





Educação e Cultura - A princípio, não haverá suspensão de aulas na rede municipal de ensino acompanhando o que está sendo preconizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul;





Estudantes que apresentem febre e sintomas respiratórios, é solicitado aos pais e/ou responsáveis que mantenham-os em casa para repouso;





As oficinas culturais desenvolvidas pelo Centro Cultural serão mantidas, porém, direcionadas para ambientes externos e abertos;





Assistência Social - Serão interrompidos os atendimentos voltados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Melhor Idade;





Os atendimentos em projetos sociais serão mantidos, porém, é aconselhável que as atividades sejam realizadas em ambientes externos e abertos;





Os atendidos de projetos sociais que apresentem febre e sintomas respiratórios, é solicitado aos pais e/ou responsáveis que mantenham-os em casa para repouso;





Esportes e Lazer - Estão suspensas as competições esportivas em andamento até o dia 30 de abril;





A oferta de escolinhas esportivas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serão mantidas e direcionadas para ambientes abertos, conforme orientação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel).





Saúde - Pessoas que apresentem problemas respiratórios ou sintomas de resfriado, é orientado que procurem a unidade de saúde de referência para atendimento médico;





Atendimentos bucais de caráter eletivo em pacientes sintomáticos para resfriado serão suspensos momentaneamente e remarcados posteriormente. Atendimentos de caráter emergencial na área bucal serão mantidos;





A vacinação contra a Influenza deve ser iniciada no dia 23 de março, atendendo inicialmente idosos e profissionais de saúde.





Os profissionais de saúde estarão repassando orientações de prevenção em escolas locais e órgãos públicos para diminuir os riscos de contaminação do novo Coronavírus (COVID-19).





ASSECOM