Avançar Cidades: Sanesul vai investir 6,3 milhões em esgotamento de Laguna Carapã

O município é um dos 46 contemplados com recursos do programa

Estação de Tratamento do Esgoto está sendo executada pela Sanesul A partir de 2020, a Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul - SANESUL vai priorizar o esgotamento sanitário nas cidades operadas. O objetivo do Governo do Estado é coletar e tratar todo o esgoto doméstico das residências, para isso vai executar obras de rede de coleta, ligações domiciliares, estações elevatórias e construir ou ampliar as estações de tratamento.





Só em recursos do Avançar Cidades (FGTS), a Sanesul garantiu junto á Caixa o valor de R$ 445,3 milhões para 46 municípios.





Laguna Carapã - vai receber ainda este ano cerca de R$ 6,3 milhões. O dinheiro será utilizado pela Sanesul na construção de 29,8 km rede de esgoto. Segundo o planejamento estratégico de atividades a Empresa de Saneamento, também serão executados 1.160 ligações domiciliares, mais 3 estações elevatórias, entre outras obras complementares.





Há uma previsão de que a licitação das obras seja realizada no segundo semestre desse ano.





“A ausência dos serviços de água tratada e coleta e tratamento dos esgotos podem colocar em risco à qualidade de vidas das pessoas, sobretudo na saúde das crianças. Por isso estamos buscando esses recursos com o objetivo de universalizá-lo. Este é o desafio do Brasil, e é um desafio do MS. Os recursos do avançar cidades serão investidos cem por cento no esgotamento das nossas cidades”, comentou Helianey Paulo, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente.





Programa Avançar Cidades - Na primeira etapa do Programa Avançar Cidades, que ocorreu em 2018, 16 municípios de Mato Grosso do Sul foram contemplados com o montante de R$ 190 milhões.





Em setembro de 2019, mais 16 cidades assinaram contratos do Programa, num total de R$ 119 milhões em investimentos.





Agora, a Sanesul deverá anunciar o novo grupo com mais 14 cidades que receberão recursos para implantação ou ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no total de R$ 136 milhões. Laguna Carapã é uma das cidades deste grupo.





Obras executadas - Na atual gestão, a Sanesul vem investindo tanto nas obras do Sistema de Esgotamento Sanitário como nas obras do Sistema de Abastecimento de Água deste município cerca de R$ 5,5 milhões. Cem por cento dos recursos são próprios.

ACOM/SANESUL