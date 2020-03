Aspectos e potencialidades das bacias dos rios do Paraná e Paraguai serão tema do 2º Seminário Estadual da Água

A difusão de um ambiente voltado para a potencialização, conservação e o uso sustentável das bacias hidrográficas dos rios Paraná e Paraguai será o foco principal do 2º Seminário Estadual da Água, que acontece no próximo dia 16 de março, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





O evento, que tem como tema as múltiplas conexões das bacias hidrográficas de Mato Grosso do Sul, vai abordar os aspectos relacionados aos valores ambientais, econômicos, históricos e sociais das bacias dos rios Paraná e Paraguai.





“A Semana Estadual da Água é antes de tudo, uma oportunidade de reunir esforços dos diversos setores da sociedade civil para contribuir com a conservação desse recurso. O seminário certamente ampliará esses debates, contribuindo para a troca de informações sobre o uso múltiplo dos recursos hídricos e para a implantação de novos projetos focados na conscientização e no reaproveitamento da água”, destacou o deputado estadual Renato Câmara (MDB), que é coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos e o autor do projeto de lei que criou a Semana Estadual da Água, que acontece anualmente de 16 a 22 de março.

No passado, primeira edição do seminário realizado na Assembleia Legislativa resultou na elaboração da Carta da Água de MS ©DIVULGAÇÃO

A semana tem o objetivo de difundir um ambiente de divulgação e conscientização a respeito do uso múltiplo e reaproveitamento do recurso hídrico, além de premiar iniciativas, projetos e ações inovadores envolvendo o uso racional da água, modelos de reaproveitamento entre outras iniciativas que garantam o acesso e preservação desse recurso.





O Seminário Estadual da Água é um projeto elaborado pelo Rotary Club de Campo Grande com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Água. Conforme o presidente do Rotary Club Campo Grande, Lucimar Lacerda de Melo, o evento está totalmente conectado com o lema do ano rotário 2019/2020, que prevê o desenvolvimento de ações voltadas para o âmbito da saúde e do meio ambiente.





“No ano passado construímos, em parceria com a Assembleia Legislativa, esse projeto tão bacana que resultou na elaboração da Carta da Água. Esse documento foi embasado nas experiências e trocas de informações vivenciadas no 1º Seminário Estadual da Água. Acreditamos que o evento deste ano será tão marcante quanto na primeira edição e que será possível dialogar e estabelecer importantes iniciativas voltadas para a conservação dos recursos hídricos”, destacou o presidente do Rotary.





Já o gerente da unidade da Uems em Mundo Novo, professor Leandro Marra, destacou a relevância do seminário e a importância do trabalho de parceria para a consolidação de projetos voltados para a preservação do meio ambiente. “Um evento relacionado à água, na semana do Dia Mundial da Água, nunca havia acontecido no Estado. A primeira edição foi um sucesso e resultou na elaboração da Carta da Água de MS. Este ano, além de todos os apoiadores do evento do ano passado, contamos ainda com o apoio da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, da Itaipu Binacional e outras instituições que certamente vão fortalecer e muito o evento”, destacou.





O seminário é uma realização da Assembleia Legislativa, do Rotary Clube de Campo Grande, Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos e tem como apoiadores a ABRhidro, Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Agraer, Semagro, Itaipu Binacional, UCDB, Assomasul, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema, Ministério Público Estadual, Secretaria Estadual de Saúde, Comitê de Bacia Hidrográfica Santana e Aporé, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Crea-MS, Museu de Arqueologia, Escola Estadual Maria Constância Barros Machado, Unigran, OAB e UFMS.





INSCRIÇÕES





As inscrições para o 2º Seminário Estadual da Água são gratuitas e podem ser feitas através deste link





ASSECOM