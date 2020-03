ALEMS| Deputados devem apreciar nove matérias na Ordem do Dia desta quinta-feira (5)

Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem votar nove matérias na Ordem do Dia desta quinta-feira (5). Em discussão única, estão pautados dois vetos e dois projetos de lei, entre eles o veto total ao Projeto de Lei 148/2019 , de autoria do deputado Capitão Contar (PSL), que institui a Semana de Combate à Violência Obstétrica, no âmbito de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) foi favorável à rejeição do veto.