9 coisas para fazer se sua parceira está traindo

Com que frequência as mulheres traem? De acordo com Bradford Wilcox, Ph.D. o diretor do Projeto Nacional de Relacionamento da Universidade da Virgínia 14% das mulheres casadas traem. Em outras palavras, as chances de uma parceira trair são pequenas, apesar do que você pode ler em muitos sites da Internet.





Não seria interessante conhecer as estatísticas sobre a frequência com que as mulheres são acusadas de trair em comparação com as estatísticas reais? E é preciso pensar, se os companheiros estavam mais conscientes da baixa porcentagem de parceiras que traem, eles acham mais fácil confiar e deixar de lado as suspeitas?





Às vezes, o comportamento de uma parceira pode indicar traição, apenas porque há indicações e suspeitas, embora isso não signifique que haja traição. Meu primeiro conselho para quem não tem provas definitivas de traição é não deixar suas suspeitas escaparem de você e não fazer acusações de infidelidade, a menos que tenha certeza absoluta de que há um problema a ser tratado.





Se você está absolutamente certo de que sua parceira está traindo:





1. Não agrida o outro homem. Certamente, ele invadiu seu território, invadiu o local onde não pertence, mas ameaças ou violência física de sua parte o prenderão na cadeia e empurrarão sua parceira ainda mais nos braços dele. E, como diz o velho ditado, "quando você se afundar com porcos, espere se sujar". Sua parceira e o outro homem diminuíram seu padrão, isso não significa que você também precise.





2. Verifique suas emoções antes de expor o segredo dela. Quando você descobrir a infidelidade, experimentará muitas emoções diferentes. Você temerá perder sua parceira, seu relacionamento terminando e, é claro, a vergonha de saber que a confiança conjugal foi quebrada. Se o seu desejo é salvar o seu relacionamento, você precisa verificar suas emoções e enfrentar esse problema com a cabeça erguida. Se seu desejo é se divorciar, você se sairá melhor durante o processo de separação se não permitir que suas emoções guiem suas decisões.





3. Se o seu desejo é salvar seu relacionamento, converse com um terapeuta antes de confrontar sua parceira. Um terapeuta pode ajudá-lo a processar as informações e emoções e orientá-lo nas etapas necessárias para salvar o relacionamento.





4. Crie um bom sistema de apoio, mas não compartilhe seus problemas conjugais com todo mundo. É importante que você saiba que não está sozinho, que precisa de um confidente quando suas emoções o dominam. Escolha um bom amigo ou membro da família de confiança, mas não permita que sua raiva faça com que você espalhe a notícia para muitas pessoas. Se você é capaz de salvar seu relacionamento, não quer que as pessoas julguem você ou sua parceira. Seus problemas conjugais são da sua conta; mantenha-o próximo ao peito.





5. Não compare sua situação com a dos outros. Relacionamentos e casos são exclusivamente individuais. O que acontece na situação de outra pessoa não é um reflexo do que acontecerá na sua situação. Você precisa desenvolver um plano de recuperação pessoal e conjugal com base no seu relacionamento e no seu relacionamento com sua parceira.





6. Cuide de suas necessidades emocionais e físicas. Apoie-se no seu sistema de apoio, converse com um terapeuta, faça o que você precisa para evitar que suas emoções lhe causem doenças. Faça uma dieta equilibrada para que o estresse da sua situação não interfira no bem-estar físico ideal. Exercite-se regularmente, nada alivia o estresse e evita a depressão como uma rotina regular de exercícios.





7. Proteja seus direitos legais, caso seu relacionamento não sobreviva. Quer você queira ou não uma separação, é de seu interesse consultar um advogado de separação se sua parceira está traindo. Você não precisa pedir a separação, mas uma consulta com um advogado de separação ajudará você a entender seus direitos legais de separação e como se proteger e a qualquer patrimônio conjugal, caso o caso signifique o fim de seu relacionamento.





8. Confronte sua parceira sobre sua traição. É importante ter provas da infidelidade e de todos os seus patos seguidos. Se você conversou com um terapeuta e um advogado de separação, conseguiu entender bem suas emoções, é muito provável que o confronto com sua parceira seja a seu favor.





9. Tome a decisão de permanecer no relacionamento ou pedir a separação. Se sua parceira se recusar a desistir do caso, você tem duas opções. Você pode dedicar um tempo e ver se o caso acaba ou se pode pedir uma separação e seguir em frente com sua vida. Faça o que fizer, é sua escolha. Não permita que sua parceira determine como você escolhe responder ao mau comportamento dela. Só você sabe o que é e o que não é um comportamento conjugal aceitável. No final, você decide o que pode e o que não pode conviver.





Esse artigo foi produzido pelo site de relacionamentos Meu Rubi