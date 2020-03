Advogado online: como o atendimento a distância pode ajudar você

Autora: Carolina Centeno*

Tempos difíceis também nos ensinam. E, mais do que nunca, nos dias de hoje, a internet se fortalece como uma ferramenta de informação, aprendizado e comunicação. Valorizando, inclusive, uma forma inovadora de entender e lutar por direitos na esfera jurídica: o advogado online. Portanto, eu vou revelar para você como funciona um escritório de advocacia digital e como escolher com segurança





Afinal, se já usamos a internet para quase tudo, era natural que essa prestação de serviço se fortalecesse e se mostrasse a única alternativa viável: o atendimento à distância.

A advocacia digital democratiza o acesso à Justiça, levando o especialista às cidades que nem sempre contam com esse apoio, através do advogado online.





Ao mesmo tempo, esse tem se mostrado um meio mais seguro para a saúde de muitas pessoas: aquelas com maior dificuldade de locomoção ou pertencentes aos grupos de risco: aposentados, profissionais da saúde, pessoas com doenças graves ou crônicas, como pacientes da espondilite anquilosante





Inegavelmente, em todos os cenários, a advocacia digital oferece boas e novas possibilidades para quem tem problemas relacionados a vida previdenciária ou trabalhista.





Portanto, se você sente que está perdendo direitos porque não tem tempo para buscar soluções ou não pode ser atendido no momento em que precisa, é importante entender como milhares de pessoas estão se informando e conquistando direitos com a advocacia digital.





Sendo assim, vamos falar sobre os meios para acertar nessa escolha. Lendo esse post você vai descobrir rapidamente:





1 – Como contratar um advogado online com segurança





2 – Para quem a advocacia digital é altamente vantajosa





3 – Causas previdenciárias e trabalhistas que podem ser solucionadas com o advogado online





4 – O passo a passo na contratação do advogado online





5 – Como pesquisar um advogado no site da OAB





6 – Como é feito o pagamento do advogado online





Antes porém, vamos detalhar o que envolve a consulta em um escritório de advocacia que não é digital.





Você terá que:

procurar um especialista ligar para marcar consulta aguardar disponibilidade de horário, compatível com o seu, na agenda do especialista enfrentar os gastos e stress no trânsito das grandes cidades fazer entrevista levar documentos retornar quantas vezes for necessário para tirar dúvidas receber, enfim, o parecer com a solução para o seu caso.

De toda maneira, você dispensa um tempo precioso. É natural, de fato, que as pessoas busquem então uma solução mais rápida e prática.





E até mesmo mais vantajosa do ponto de vista da saúde.





1 – Como contratar um advogado online com segurança





Por mais que a advocacia digital seja muito difundida e segura, algumas pessoas ainda têm receio de dispensar o atendimento presencial do advogado.





Mas vou te contar uma coisa: hoje, todos os processos na Justiça já são digitais.





Isso mesmo: em 98% dos processos previdenciários não há audiência. Com exceção dos Benefícios de Prestação Continuada (LOAS) e aposentadorias rurais, os processos hoje ocorrem digitalmente.





Dessa forma, não parece mais tão difícil contratar um advogado à distância, não é mesmo?





O advogado online que promove o atendimento à distância tem uma presença digital forte. É quase como se ele fosse ao seu encontro, e vou te explicar como isso acontece:





Quando você busca um assunto de seu interesse jurídico na internet, ele estará lá: nos resultados de pesquisa, falando sobre o assunto de forma aprofundada. Terá vídeos, artigos, “lives” e uma plataforma de atendimento especializada para poder atender casos como o seu.





Mas isso você nota quando entra no site do advogado, em seu canal do youtube e nas redes sociais.





Não raro terá depoimentos de seus clientes nas avaliações do Google, Facebook ou de outras plataformas que forneçam essa alternativa, o que torna o processo mais seguro.





2 – Para quem a advocacia digital é altamente vantajosa

Pessoas que enfrentam a escassez de tempo ou jornada diferenciada (médicos, professores, servidores, profissionais da saúde, entre outros) Pacientes de doenças graves ou crônicas, que precisam evitar deslocamento Moradores de cidades sem especialista ou com dificuldades de atendimento Pessoas com dificuldade de locomoção, entre outros.

3 – Causas previdenciárias e trabalhistas que podem ser solucionadas com o advogado online

Planejamento de aposentadoria/ estudos previdenciários Pedidos de aposentadoria no INSS ou RPPS (regimes próprios dos servidores públicos municipal, estadual e federal) Revisões de aposentadoria (Revisão do Teto, Revisão da Vida Toda, Revisão por atividades concomitantes, entre outras) Tirar dúvidas e oferecer parecer especializado sobre seu caso Encaminhamento e busca de documentação necessária ao seu processo Acompanhamento de todas as fases do processo de forma online (e-mails, mensagens de WhatsApp) Ações trabalhistas – sendo você empregado ou empregador, pode se utilizar de um advogado especializado em causas desta natureza, com todo o atendimento à distância.

Quando é preciso estar presente nas audiências, no entanto, esses escritórios estão estruturados para acionar seus advogados e atender em qualquer localidade necessária.









4 – O passo a passo na contratação segura do advogado online





A fim de que você possa fazer uma escolha segura, indico que confira essas dicas, bem práticas:





1 – É recomendável “dar um Google” e pesquisar pela relevância do advogado. Afinal, essa ferramenta de pesquisa que você utiliza com frequência também é muito importante quando buscar o atendimento à distância de um escritório digital.





2 – Um escritório digital tem presença na internet, geralmente mantém um blog com assuntos do seu interesse e canais para que você faça consultas e tire dúvidas. E seus sócios, informam com clareza dados como inscrição na OAB, associações às quais pertencem ou institutos de que fazem parte.





3 – É natural que possuam canais no Youtube, Facebook, Instagram. Com frequência, o atendimento digital que oferecem é avaliado pelas pessoas, gerando bons comentários.





4 – Esses profissionais são reconhecidos como referência nas áreas em que atuam. E, dessa maneira, convidados para palestras e entrevistas.





5 – É comum que um escritório de advocacia digital também tenha sede física. Nosso caso, com 20 anos de atendimento presencial.





5 – Como pesquisar um advogado no site da OAB





A consulta jurídica é atividade que só os advogados podem exercer. E para isso é obrigatório não apenas que o profissional seja formado em Direito como também sua aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.





Uma forma de escolher com segurança é consultando o Cadastro Nacional de Advogados





A pesquisa vai ajudar você a descobrir se o profissional procurado está ativo, se tem alguma irregularidade ou não.





E lá também estará a foto da pessoa, que você poderá comparar com a que está postada em redes sociais, por exemplo.





Entretanto, o Portal do CNA indica que, caso o nome do profissional pesquisado não seja encontrado, você deve realizar uma busca na OAB da sua cidade ou Estado. Isso porque, como observa, “Somente inscritos recadastrados estão disponíveis.”

Veja outras comodidades que o atendimento jurídico à distância oferece.





Elimina os gastos com cópia de documentos – Você mesmo pode digitalizar os documentos, utilizando a câmera do celular e encaminhando a seu advogado por e-mail, de um jeito fácil e seguro.





Evita que você deixe documentos originais com outra pessoa





As assinaturas digitais também fazem parte do atendimento à distância. Certamente, os escritórios especializados nessa modalidade também estão preparados para isso.

6 – Como é feita a contratação e o pagamento do advogado online





Da mesma forma que ocorre no atendimento presencial, o cliente faz uma consulta sobre seus direitos, e tem uma resposta do advogado online.





Após isso, o advogado online pode solicitar alguns documentos para que possa dar seu parecer jurídico com maior credibilidade.





Assim, com o parecer jurídico entregue, é comum que se dê uma solução, seja por meio de uma ação judicial ou não. Dessa forma o cliente digital também tem uma solução rápida e por escrito no atendimento à distância.





Caso necessite de alguma medida judicial, o advogado encaminha os documentos a serem assinados, orienta seu cliente como tudo deve ser feito e o processo segue seu rumo normal, sem qualquer diferença do atendimento físico.





Isto é, todos ganham tempo.





Finalmente, com relação ao pagamento, cliente que obtém a vitória em sua causa irá receber o valor devido no banco. O valor é direcionado para o seu CPF e poderá ser retirado através dos documentos como precatório, alvará, RPV e outros.





Nesse vídeo, que você pode assistir a qualquer momento em nosso canal do Youtube, eu explico como funciona um processo na advocacia digital, do começo ao fim.





A internet mudou a forma com que fazemos a maioria das coisas. Por certo, a advocacia não é exceção.





Eu espero dessa maneira ter contribuído para que você possa usufruir desse serviço, para que saiba como agir ao buscar o especialista na área em que você precisa, de forma segura.





Ainda assim, se ficou com alguma dúvida sobre como contratar um advogado na internet com toda a segurança, eu posso responder para você.





*Carolina Centeno - Advogada Previdenciária e Trabalhista. Formada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Inscrita na OAB/MS sob o nº 17.183. Especialista em Direito Previdenciário e Direito Sindical. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) e Associada ao Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV). Palestrante. Contato: atendimento@arraesadvogados.com.br.