TRÊS LAGOAS| Recapeamento da Protázio teve início na tarde de hoje (27)

Mais uma via importante de Três Lagoas começou a receber obras de recapeamento com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).





A Rua Protázio Garcia Leal começou a receber a massa asfáltica hoje, no trecho entre a Custódio Andrews e Avenida Clodoaldo Garcia. A obra é feita com recursos próprios do Município e também abrangerá a Rua Sérgio Roberto Ribeiro da Silva, entre a Protázio e a Rua Maria Guilhermina Esteves.





Outras vias que receberão o recapeamento são Rua Doutor Manoel de Oliveira Gomes, entre a Rua Tiradentes e João Arinos; e a Tiburcia Queiroz Monteiro, entre a Maria Guilhermina Esteves e a Protázio Garcia Leal.





“Essas são vias bastante desgastadas pela ação do clima, tráfego de veículos e problemas estruturais que acabam refletindo em diversos defeitos, com destaque para os buracos no pavimento”, afirmou o secretário da SEINTRA, Adriano Barreto.













ASSECOM