Deputado Antônio Vaz preside audiência pública do quadrimestre de gastos e investimentos da saúde de MS

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), presidiu a audiência pública desta quinta-feira (27), onde foram apresentados o terceiro quadrimestre, dos investimentos e gastos realizados de setembro a dezembro na Saúde do Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa.





A prestação de contas é um ato obrigatória, previsto em lei, que consta no calendário da Comissão de Saúde.





O Governo Estadual informou que gastou nesse quadrimestre com a saúde, cerca de R$ 567.044.839,08 milhões, entre setembro a dezembro de 2019. Conforme o relatório informado, a maior parte do investimento veio através do recurso estadual com cerca de 87,34%, mas também teve complemento de recursos federais.





Uma parte do recurso federal contribuiu em 173 leitos, sendo 133 de enfermaria, 40 de UTI e 10 salas cirúrgicas do Hospital Regional de Três Lagoas, reformas no Hemocentro de Dourados, Hemocentro de Campo Grande e ampliação da enfermaria cirúrgica do Hospital Regional de Ponta Porã.





Também foram cadastrados no sistema 3.630 profissionais, sendo 390 enfermeiros, 290 médicos, 234 cirurgião dentista, 350 técnicos de enfermagem, 165 auxiliares de enfermagem 1.610 agentes comunitário de saúde, 64 assistentes administrativos e outras 527 categorias.





Programas como saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde do homem e atenção as pessoas que passaram violência, dentre outros receberam investimentos que beneficiarão toda população.





Compuseram a mesa, o Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual, Antonio Vaz, Vice-presidente deputado estadual Felipe Orro, Secretário Estadual da Saúde Geraldo Resende, Secretária Adjunta de Saúde Cristine Arruda Gonçalves, Coordenadora Geral de Planejamento Programação Orçamentária e Informação em Saúde Ecleine Santos.





Para Vaz, o objetivo dessa audiência é relatar os investimentos que Mato Grosso do Sul tem recebendo. “Os números sãos bons, mais temos muito que melhorar ainda, nosso foco é cuidar da população, proporcionando melhorias na saúde para todos” afirma o parlamentar.





A próxima Audiência Pública deverá tratar do Relatório Anual de Gestão de 2019





Por: Adriana Ximenes