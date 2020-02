TRÊS LAGOAS| CARNAVAL - Postos de Saúde e Clínicas fecham na segunda e terça-feira e reabrem no início da tarde de quarta-feira (26)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas informa à população que as Unidades de Atenção Primária de Saúde, ou seja, os Postos de Saúde dos Bairros, assim como as Clínicas Especializadas, incluindo o Centro de Especialidades Médicas (CEM) estarão fechadas na segunda-feira (24) e na terça-feira (25), pontos facultativos do Carnaval.]





Acompanhando o Decreto nº 023 de 14 de fevereiro de 2020, que “estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos, no ano de 2020, nas repartições públicas do Município de Três Lagoas”, o atendimento à população, em todas as Unidades de Saúde será retomado às 13h de quarta-feira (26).





O referido Decreto não se aplica ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 e às equipes da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, cujos serviços não podem, por sua natureza, ser interrompidos.





ASSECOM