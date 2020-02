ÁGUA CLARA| Tupete diz que tem muito trabalho para fazer ainda em 2020

“Estou focado em trabalhar, continuar com o que tá dando certo; a politica só se faz na hora de fazer política”. Foi o que respondeu o prefeito Tupete ao ser questionado sobre o pleito eleitoral de 4 de outubro próximo. “sou prefeito de Água Clara ate o dia 31 de Dezembro de 2020 e temos muitas coisas para fazer ainda, que irão mudar a vida dos cidadãos e de Água Clara”, completou.





Sobre política, disse apenas que conta com o grupo que está com ele desde o início citando, por exemplo, a sua vice Jurema de Matos que, segundo ele, tem sido atuante e dado todo apoio a administração.





Tupete afirma também, que os secretários têm desempenhado um ótimo trabalho juntamente com suas equipes e destaca que sua base na Câmara de Vereadores tem ajudado muito em relação aos projetos de interesse da população.





“Não tenho com o que preocupar, pois meu grupo político é forte e comprometido”, pondera, completando que na hora certa vai sentar e conversar sobre os rumos das eleições de 2020. E conclui: “tenho compromisso com os meus eleitores e com a cidade que tanto amo”.