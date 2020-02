Sexta-feira será de céu parcialmente nublado e calor de 34°C em MS

Não há previsão de chuva em nenhuma região do Estado nesta sexta-feira (28)

O clima fresco da manhã desta sexta-feira (28) não deve prevalecer durante todo o dia em Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê calor de até 34° C e sem chuva.





Na Capital e em Ponta Porã, Dourados, Amambai, Eldorado, Caarapó, Rio Brilhante, Itaporã, Sonora, Pedro Gomes, Bandeirantes e Sidrolândia, o dia será de céu parcialmente nublado e temperatura máxima não passará dos 28°C. Não há previsão de chuva.





No leste do Estado, as temperaturas também ficarão mais amenas e a máxima não passará dos 26°C. Não há previsão de chuva para Selvíria, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas e Aparecida do Taboado.





Em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, o céu ficará parcialmente nublado durante todo o dia, mas sem previsão de chuva. A máxima poderá chegar aos 34°C.





Por: Kerolyn Araújo