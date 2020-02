HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (28)

De susto em susto

De susto em susto vamos construindo a percepção da realidade. Do susto original de quando éramos crianças e percebemos que tudo seria complexo, contraditório e pesado, até os pequenos sustos do dia a dia que, como adultos, vamos acumulando ao longo da existência, assim continuamos, entre o céu e a terra, tendo de lidar com nossos medos, buscando conforto e segurança para equilibrar o jogo. Não somos, porém, esses seres vulneráveis e frágeis que nosso medo indica, nós também intimidamos plantas, animais e nossos semelhantes. Nós usamos o medo que nos assusta para assustar outrem, participando ativamente do ciclo viciado. Ninguém é corajoso porque deixa de sentir medo, a coragem é a motivação necessária para agir a despeito de, no íntimo, continuarmos vulneráveis e frágeis, que é como o medo nos faz sentir.





Aquário - 21/01 a 19/02





Cuide para que suas palavras não revelem inadvertidamente o que ainda seria preferível manter sob sigilo. Este é um momento em que se torna fácil cair na tentação de falar mais do que o devido. Melhor não. Isso não.





Peixes - 20/02 a 20/03





O avanço necessário passa pelo momento de você ter de enfrentar as sombras interiores que, ao contrário, boicotam tudo que você poderia fazer para avançar. Parece incrível, mas é isso mesmo, algo em você boicota.





Áries - 21/03 a 20/04





É muita coisa! Porém, esse é o cenário pelo qual sua alma transita e no qual permanecerá durante algum tempo. Procure manter a cabeça no lugar, a leveza no coração e um nível de alegria constante para tudo dar certo.





Touro - 21/04 a 20/05





Conhecer tudo implica saber o que você teria preferido desconhecer. Porém, uma vez que a alma percebe o que percebe, não se pode voltar atrás. A inocência é perdida e quando isso acontece, é para sempre.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Máscaras caem, revelações são feitas, e as devidas reações acontecem também. Depois de a poeira baixar é que vai dar para enxergar com clareza o panorama todo. Enquanto isso, distúrbios hão de ser tolerados.





Câncer - 21/06 a 21/07





Nada do que pareça bom demais para ser verdade há de ser adotado automaticamente por você. É provado, pela experiência, que aquilo que parece bom demais para ser verdade, acaba sendo bom demais para ser verdade.





Leão - 22/07 a 22/08





A força do pensamento nunca será suficiente para realizar suas pretensões. Por mais que você dedique energia para pensar com luxo de detalhes seu futuro, só quando você agir e intervir na prática as coisas acontecerão.





Virgem - 23/08 a 22/09





Querer muito é seu direito, porém, é obrigação sua também medir as circunstâncias e acontecimentos para verificar se seus quereres são cabíveis no cenário atual. Tudo há de funcionar dentro da maior harmonia possível.





Libra - 23/09 a 22/10





O esforço para maquiar a crua realidade dá resultados ridículos. É melhor você abraçar a crua realidade e se adaptar a ela do que continuar gastando energia para fazer com que as coisas se pareçam com seus ideais. Isso não.





Escorpião - 23/10 a 21/11





As facilidades são enganosas, porém, sedutoras. Este é um momento que requer mais cuidado, porque o desejo de sua alma ser seduzida obnubila a razão e, sem lucidez, você pode cair em qualquer conto. Acontece.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cuide para que, diante das contrariedades que as pessoas apresentam, sua alma não se sinta tentada a fazer o contrário dessas contrariedades, só para contrariar. Aja de forma mais positiva, isso vai ajudar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Há certos esclarecimentos que não podem deixar de ser feitos, porém, a questão radica em encontrar o lugar e hora certos para isso, o que não parece nada fácil neste momento. Ainda assim, continue buscando.





Por: OSCAR QUIROGA