Sanesul investirá R$ 3,8 milhões para obras de esgoto em Rio Verde De Mato Grosso

Município vai receber mais de 20km de rede coletora de esgoto e 1.118 ligações domiciliares

Prefeito e diretor-presidente durante reunião na sede da Sanesul

O Governo do Estado, por meio da Sanesul, irá investir R$3,8 milhões em obras de esgotamento sanitário. Está previsto no plano de obras da estatal construir mais de 20km de rede coletora de esgoto e executar 1.118 ligações domiciliares no município.





Para tratar sobre esse assunto, foi realizada uma reunião na tarde desta quinta-feira (06), na sede da Sanesul em Campo Grande, entre o prefeito Mário Kruger e o diretor-presidente da Empresa, Walter Carneiro Junior.





Esse valor de R$3,8 milhões é proveniente do programa ‘Avançar Cidades – Seleção Contínua’, viabilizado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul junto à Caixa Econômica Federal.

Estação de Tratamento de Esgoto em Rio Verde de MTO contrato desse recurso foi assinado ano passado.

Segundo o diretor-presidente da Sanesul, com o recurso assegurado, a próxima etapa será o processo de licitação que deve ser iniciado ainda no primeiro semestre deste ano.





“O projeto maior é buscar a universalização, ou seja, oferecer o serviço de coleta e tratamento de esgoto a toda população dos municípios operados pela Sanesul. Rio Verde de Mato Grosso está no caminho certo, pois investir em saneamento é investir em uma melhor qualidade de vida das pessoas”, disse o representante da estatal.





ACOM/SANESUL