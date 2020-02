Operação Hórus/MS: Polícia Militar Rodoviária apreende três toneladas de maconha e prende cinco pessoas em Amambai

©DIVULGAÇÃO/PMR

Durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, na manhã desta quarta-feira (19) em Amambai - MS, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu três toneladas de maconha, quatro veículos e prendeu cinco pessoas por tráfico de drogas.





A ação ocorreu na MS 156, quando em policiamento ostensivo, a equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou dois veículos que faziam a função de batedores, um Nissan/March e um VW/Gol, sendo que no segundo veículo os policiais ouviram o áudio do rádio transceptor do veículo batedor e logo em seguida um veículo Ford/F400, ao avistar a guarnição freou bruscamente e antes mesmo de parar, saltaram do veículo e correram em direção à mata. A equipe logrou êxito em capturar o passageiro, o condutor até o momento não foi encontrado.

Ao vistoriar a caminhonete, os policiais encontraram três toneladas de maconha na carroceria.





Durante apreensão outro veículo (Ford/Fiesta) passava pelo local e levantou suspeitas, sendo abordado e identificado como outro batedor.





Todos os quatro veículos apreendidos possuíam rádios transceptores sintonizados na mesma frequência. Ao todo foram presos quatro homens com idade entre 25 e 31 anos e uma mulher de 30 anos que também carregava consigo seis papelotes de cocaína que totalizaram 6 gramas.





Diante dos fatos, todos os autores receberam voz de prisão, sendo encaminhados juntamente com os veículos e as drogas à Delegacia de Polícia Civil de Amambai.





ASSECOM