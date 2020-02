Nesta sexta-feira (7) os termômetros chegam a 34ºC em MS e alerta de temporal vale para 26 cidades

Para Campo Grande, previsão é de temperaturas mais amenas, variando entre 22ºC e 27ºC

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para esta sexta-feira (7) é de tempo encoberto e com chuva para quase todo o Estado. Termômetros que começaram o dia marcando mínima de 23ºC chegam aos 33ºC.





O Inmet alerta ainda para possibilidade de temporal em 26 cidades da região norte e parte do bolsão – onde ficam cidades como Coxim e Sonora, e Paranaíba, Chapadão do Sul e Brasilândia, respectivamente.





A chuva pode chegar a medir 50 milímetros com ventos intensos, de até 60 km por hora. É, porém, baixo o risco de “corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas”, diz o alerta, que perdurou a semana toda.





Para Campo Grande, temperaturas mais amenas, variando entre 22ºC e 27ºC. Em Mundo Novo, no extremo sul, termômetros não passam dos 28ºC e em Rio Verde, no norte, também.





Em Aquidauana, no oeste do Estado, faz calorão de 34ºC e em Água Clara, do outro lado do mapa, a máxima também será de 28ºC.





Por: Anahi Zurutuza