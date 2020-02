HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (7)

Veja o que dizem os astros para cada signo

O ALMANAQUE DA LUA VAZIA





De acordo à agenda estelar, se tu decidires começar teu descanso de final de semana no instante em que a Lua ficar Vazia, terás tudo ao teu favor, apesar de nada nem ninguém ao teu redor te oferecer apoio nesse sentido. Essa há de ser uma decisão íntima, sem relação com o ambiente, porque tu podes descansar e te despreocupar mesmo que não consigas sair do trabalho. A despreocupação é um estado de espírito que promove o necessário descanso que a alma humana precisa. Trabalho e descanso é uma alternância que precisa ser administrada com sabedoria, o que significa que a regra automática de que tu devas trabalhar nos dias úteis, e nos outros descansar, nunca te levará a usufruir de tua energia vital como deveria ser. Começa a usar o almanaque da Lua Vazia e te preparar para te despreocupar quando esses períodos acontecerem.





ÁRIES





Agora é o momento de investir tempo e recursos para tornar tudo mais seguro e sólido. Esta é a parte menos divertida do processo, porque não envolve nenhuma novidade, pelo contrário, é cheia de assuntos burocráticos.





TOURO





A ajuda disponível pode não ser a que você esperava, mas é a que o Universo, com seus inerentes mistérios, trouxe até você. A cara não revela o coração nem tampouco as verdadeiras intenções. Tenha isso em mente.





GÊMEOS





Mantenha seus planos em sigilo, e considere a dificuldade que sua alma geminiana tem nesse sentido. Porém, acontece que se você preservar o sigilo, os planos amadurecerão melhor e será mais fácil os realizar.





CÂNCER





O ânimo volta a se elevar e não é por efeito mágico, é produto de um dinamismo social que acontece ao redor e, também, porque ideias interessantes querem se expressar através de você. Aproveite este momento.





LEÃO





Nem tudo dá certo, porém, nem tudo dá errado tampouco. As coisas acabam se equilibrando entre si, por isso, siga em frente com seus planos e não se detenha a gastar tempo em lamúrias que seriam contraproducentes. Isso não.





VIRGEM





As pessoas se dão importância sempre, às vezes nem mesmo a tendo tanto assim. Isso faz com que se perca um tempo precioso, que precisaria ser investido na prática. Saia o mais rapidamente possível das conversas fiadas.





LIBRA





O mundo anda tão complicado e louco que as pessoas deixaram de olhar ao redor para continuar construindo os imprescindíveis laços de solidariedade e cooperação entre elas. Procure voltar a esse caminho indispensável.





ESCORPIÃO





A solidariedade se conquista através da confiança, que é uma moeda rara nos relacionamentos de hoje em dia. Porém, assim andam as coisas no mundo, porque na base da desconfiança tudo é mais caro e difícil.





SAGITÁRIO





Não é que a vida tenha deixado de ser divertida como outrora, o que acontece é que o divertimento está em fase de transição e sua alma logo descobrirá as novas fontes de onde surgem o alimento para os novos divertimentos.





CAPRICÓRNIO





Apesar de sua vontade de ser completamente independente, a vida humana é feita de interdependência, porque é impossível construir um caminho sem ajuda de ninguém. Invista na melhora dos relacionamentos. Isso compensa.





AQUÁRIO





Neste, que deveria ser seu momento de regozijo e celebração, as coisas acontecem com menos brilho do que deveriam. Não encare isso como um sinal do que virá a ser no futuro, porque não é nada disso. É temporário.





PEIXES





As distrações são lindas e maravilhosas, porém, tiram seu foco do que realmente interessa. Resista, porque além das maravilhas que distraem há assuntos mais importantes e lucrativos em marcha. Mantenha o foco.









Por: OSCAR QUIROGA