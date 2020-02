Na busca por investimentos do exterior, MS fortalece relações com Apex-Brasil

Mato Grosso do Sul traça estratégias para fortalecer sua imagem no exterior e atrair novos investimentos. Para isso, se aproxima do trabalho desempenhado pela Apex-Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores do Governo Federal.





Nesta segunda-feira (10), o governador Reinaldo Azambuja e o gerente da Apex-Brasil, general Gerson Menandro, se encontraram na governadoria para estudar formas de parcerias que ampliem as exportações do Estado, principalmente no segmentos das micro e pequenas empresas.





“Nossa missão é promover a exportação, internacionalizar as empresas e atrair investimentos externos para o Brasil. E o Estado aqui (MS) é muito equilibrado, tem o agronegócio extremamente pujante, assim como indústria e serviços. Então, estamos oferecendo as potencialidades da Apex para o Estado”, destacou o general Gerson Menandro.





Os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Pedro Chaves (Assuntos Estratégicos de MS em Brasília) também participaram da reunião.





“Apex apresentou a MS sua linha de trabalho e o governador Reinaldo Azambuja ficou extremamente otimista com as possibilidades que o Estado tem com essa parceria”, pontuou Eduardo Riedel, lembrando que o Ministério das Relações Exteriores abrirá uma unidade no MS. “Vai complementar nossas ações na busca, não somente por investimentos, mas também pela promoção do Estado no exterior”, completou.





Para o secretário Jaime Verruck, a aproximação entre MS e a Apex é estratégica para o desenvolvimento econômico do Estado. “A Apex tem uma ação internacional muito forte para levar as micro e pequenas empresas e tem um portfólio de serviços prestados que é importante para MS”, disse.





“Entendemos que a Apex tem que apoiar mais as micro e pequenas empresas do Estado, para que tenhamos a oportunidade de participar do fórum de investimento que a Apex tem feito. Participamos ano passado e vamos participar esse ano novamente para atrair novos investimentos para Mato Grosso do Sul”, completou.

Secretários Eduardo Riedel (esquerda) e Jaime Verruck (centro) com o general Gerson Menandro (direita)

Expo 2020 – Paralelamente na reunião, foi discutido a realização da Expo 2020, uma exposição mundial organizada pelo Bureau International des Expositions, que será produzida em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre 20 de outubro de 2020 e 10 de abril de 2021. A Apex-Brasil é uma das organizadoras do evento.





“A exposição mundial ocorre a cada cinco anos. É uma vitrine imensa para o Estado – com oportunidades para muitos negócios para os empresários sul-mato-grossenses”, definiu o general Gerson Menandro.





Um dos mais importantes eventos mundiais, A Expo 2020 é uma feira internacional que reúne diversos setores, como: empresas privadas, Ongs e instituições governamentais, todas destinadas a discutir temas como negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências, cultura, gastronomia e economia.









Por: Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues