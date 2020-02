Barcelona procura brasileiro Willian José para substituir Suárez

Atacante uruguaio está lesionado e só volta aos campos na metade do ano; Dembélé é outro lesionado

O jornal espanhol Marca publicou uma reportagem nesta terça-feira (11) afirmando que o Barcelona planeja contratar o centroavante brasileiro Willian José, de 28 anos, da Real Sociedad, para substituir os atacantes Dembélé e Suárez -- ambos machucados e que devem demorar para voltar aos gramados.





Ele ainda tem a concorrência do espanhol Lucas Pérez, de 31 anos, do Alavés, mas no site apostasesportivasbonus.com as maiores apostas dos torcedores são no brasileiro. Por conta da busca do clube da Catalunha, o Real Madrid também assumiu que se interessa pelo jogador desde que ele se destacou na eliminação da equipe madrilenha na Copa do Rei, na semana passada.





A contratação depende também de uma aprovação da Real Federación Española, que organiza o campeonato nacional do país, e que pode abrir a possibilidade de uma única contratação ao Barça por conta da lesão de Ousmane Dembélé, que sofreu uma ruptura completa do tendão do bíceps direito e precisará passar por uma cirurgia -- ele está na Finlândia para o tratamento .





Segundo o Marca, o time catalão esbarra em um único problema: o preço. A Real Sociedad já estipulou que só vende o jogador pelo valor de sua multa contratual, hoje €70 milhões (R$ 329 milhões). O vínculo vai até 2024. Willian José tem 8 gols em 22 jogos na temporada e está no time basco desde 2016, quando foi contratado junto ao Las Palmas, também da Espanha.





Em 2015, o centroavante chegou a disputar algumas partidas pelo Real Castilla, time B do Real Madrid, mas saiu do clube antes de estrear no time principal. No Brasil, ele foi relevado pelo extinto Grêmio Prudente, com passagens por São Paulo, Grêmio e Santos.





De acordo com o Marca, o Barcelona espera fechar o negócio até o final de semana, quando o time terá a resposta tanto do período de tratamento de Dembélé quanto da aprovação da Federação.





ASSECOM