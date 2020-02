Motorista atravessa canteiro e bate de frente com carro na Gury Marques

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (20)

Veículos ficaram destruídos após colisão na Gury Marques ©Marcos Maluf Motorista de um Fiat Uno, de 25 anos, perdeu o controle da direção do carro, atravessou o canteiro da Avenida Gury Marques e colidiu de frente com outro veículo. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (20).





Conforme o BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), a motorista do Fiat Uno seguia pela Gury Marques sentido bairro Moreninhas. Logo após uma rotatória, a condutora perdeu o controle da direção do carro, atravessou o canteiro e bateu de frente contra um Fiat Palio, que seguia sentido centro.





A condutora do Uno e a motorista do Palio foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Elas não sofreram ferimentos graves.





Segundo testemunhas, chovia fraco no momento do acidente. As causas da colisão serão apuradas.





Fonte: campograndenews Por: Kerolyn Araújo e Maressa Mendonça