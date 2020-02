Mãe ‘temperou’ maionese com azeitonas recheadas de maconha para filho preso

Mulher vai responder por tráfico qualificado

Uma mulher de 51 anos foi presa tentando entrar no presídio de Dois Irmãos do Buriti, a 84 quilômetros de Campo Grande, com uma maionese temperada com azeitonas recheadas de maconha. A droga seria entregue ao filho que está preso no local.





De acordo com o boletim de ocorrência, os fatos ocorreram no domingo, mas foram divulgados apenas nesta sexta-feira (14). Na ocasião, a mulher chegou à unidade para visita e, durante revista de rotina, os policiais penais desconfiaram da marmita que ela levava.