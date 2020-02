BATAGUASSU| Prefeitura divulga programação do Batafolia 2020; Confira

A Prefeitura de Bataguassu divulga nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, a programação do Batafolia 2020. O tradicional evento, que é gratuito, será desenvolvido de 21 a 25 de fevereiro e contará com quatro noites de festa, no Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva” e uma matinê no Centro de Eventos “João Leme”.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), toda população da cidade e região está convidada a participar da festa. “Mais um ano, nossa administração municipal vai promover o Carnaval, uma festa voltada para as famílias de Bataguassu e região, com total segurança e tranquilidade aos que quiserem aproveitar a folia. Convidamos a todos para que prestigiem a iniciativa feita para a comunidade”, disse o prefeito.





Programação





A abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 22 horas (horário de Brasília), com show da Santa Mônica Banda Show. No sábado, dia 22 de fevereiro, a atração da noite será a Banda Kaçamba. Na segunda-feira, dia 24 de fevereiro, a festa será comandada pela Banda Thimbahia.





Na terça-feira de Carnaval, dia 25 de fevereiro, haverá matinê para a criançada a partir das 16 horas (horário de Brasília), com animação da Banda Metrópole by Poppi, no Centro de Eventos “João Leme” (rua Ponta Porã, 11-49).





A atração de domingo, dia 23 de fevereiro, está em fase de contratação e será divulgada posteriormente.





O Batafolia 2020 contará com concurso de blocos e praça de alimentação. Todo o evento tem entrada gratuita.





Bebidas





A Prefeitura de Bataguassu informa que será permitida a entrada de bebidas no recinto da festa desde que o recipiente não seja de vidro para evitar possíveis acidentes devido à grande circulação de pessoas no local. A caixa térmica para acomodar a bebida deve ser de até 50 litros.





Batafolia 2020





O Batafolia 2020 é uma realização da Prefeitura de Bataguassu com apoio das Secretarias Municipais. Com estrutura de praça da alimentação e estacionamento sob responsabilidade do Nosso Lar Abrigo de Idosos; e segurança privada, a festa contará com apoio das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal; Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.





