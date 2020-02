Infraestrutura é prioridade na expansão de Orlando

Rodovias, aeroporto e mais transportes até os parques estão entre os projetos em andamento

A famosa cidade de Orlando, localizada na região central da Flórida, nos Estados Unidos, tem investido no aprimoramento da infraestrutura do local para receber melhor os turistas, aperfeiçoar a experiência dos moradores e movimentar o comércio. Além disso, a cidade busca o investimento de empresários ligados à área.





As obras em andamento dizem respeito a novas linhas ferroviárias, mais alas no aeroporto e expansão de rodovias. Nos planos, há o projeto de um novo parque junto com os já conhecidos e apreciados Disney World, Universal Studios, Sea World e Busch Gardens.





Abaixo, veja algumas obras de infraestrutura realizadas em Orlando.





Aeroporto





Há quase 50 milhões de passageiros que passam pelo aeroporto da cidade. Por isso, uma obra de expansão prevista para 2021 irá entregar o novo Terminal Sul do Aeroporto Internacional de Orlando (MCO) com 19 portões, que poderão acomodar até 24 aeronaves. No total, o impacto que isso causará na economia local é de US$ 75,2 bilhões.





Além disso, estudos estão sendo realizados sobre a possível implementação de uma rota Ásia-Orlando, sem conexões. Essa medida geraria um crescimento de US$ 85 milhões para a cidade.





Ferrovia





Uma nova linha ferroviária também está nos planos para interligar a região. No projeto, existe a intenção de interligar o terminal sul do aeroporto com outras áreas da cidade, através de um trem de alta velocidade.





Essa linha também irá ligar Miami e Orlando, em um trajeto com a duração de três horas. Além disso, a empresa Virgin Trains, responsável pela elaboração do projeto, também afirmou que haverá estações próximas aos parques do Walt Disney World Resort.





Novas áreas





Outra obra planejada é a do Flamingo Crossings, uma área mista próxima aos parques que abrigará estabelecimentos comerciais e residenciais, além de centros de entretenimento e lazer. Com 23 mil metros quadrados, o espaço terá, pelo menos, 50 opções de lojas e 1.700 vagas de estacionamento.





Os estudantes que participam dos programas de estágio da Disney poderão morar no lugar, que conseguirá acomodar os quase 11 mil universitários.





Turismo em Orlando





Apesar de remeter a cidade aos parques da Disney, há muito mais a se fazer por lá. Curtir a natureza, fazer compras em shoppings e outlets e conhecer mais sobre a cidade são boas atividades.





Para aproveitar a cidade, um pacote para Orlando pode ser adquirido. Assim, as passagens e os passeios já estarão definidos no dia do embarque.