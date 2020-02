BATAGUASSU| Batafolia 2020 começa nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro

Abertura oficial acontece nesta sexta-feira, dia 21, a partir das 22 horas, no Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva; Evento tem entrada gratuita

Já está tudo pronto para o início do Carnaval em Bataguassu com a realização do tradicional Batafolia 2020. O evento é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.





Serão quatro noites de folia, no Parque da Juventude "Fernando Barbosa da Silva e uma matinê no Centro de Eventos "João Leme" além de shows de bandas e participação de blocos. "Vamos fazer mais vez um Carnaval voltado para as famílias de Bataguassu e região, com total segurança aos que quiserem aproveitar a folia. Convidamos a todos para que prestigiem a festa popular", comentou o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) ao falar sobre o evento.





Programação





A abertura oficial do Batafolia 2020 está marcada para esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 22 horas (horário de Brasília), com show da Santa Mônica Banda Show. Amanhã, sábado, dia 22 de fevereiro, a atração da noite será a Banda Kaçamba. Em sequência a programação, no domingo, dia 23 de fevereiro, a Banda Metropolitan anima os foliões. Na segunda-feira, dia 24 de fevereiro, a festa será comandada pela Banda Thimbahia.





Na terça-feira de Carnaval, dia 25 de fevereiro, haverá matinê para a criançada a partir das 16 horas (horário de Brasília), com animação da Banda Metrópole by Poppi, no Centro de Eventos "João Leme" (rua Ponta Porã, 11-49).





Para os foliões que quiserem levar sua própria bebida, a Prefeitura salienta que será permitido o acesso ao Parque da Juventude com caixa térmica de até 50 litros, sobretudo, a embalagem das bebidas não deverá ser de vidro para evitar possíveis acidentes devido à grande circulação de pessoas no espaço.





Haverá ônibus transportando gratuitamente os foliões do Distrito de Nova Porto XV para Bataguassu, com saída às 21h30 (horário de Brasília) da praça principal (próximo a Subprefeitura) e retorno em dois horários: 2h30 (horário de Brasília) e 4h30 (horário de Brasília).





Determinação Judicial





Conforme determinação do Poder Judiciário, fica permitida a permanência de adolescentes entre 16 e 18 anos nas festividades, portando documentos pessoais com foto e desacompanhados dos pais ou responsáveis legais até às 24 horas (horário oficial do Estado). Após o horário, os adolescentes somente poderão permanecer no recinto acompanhados dos pais ou responsáveis legais.





Menores de 16 anos (crianças e adolescentes) só poderão permanecer no recinto da festa acompanhados dos pais ou responsáveis, apresentando os devidos documentos.





Fica ainda terminantemente proibida a permanência de menores de 16 anos após a meia noite (horário oficial do Estado) independentemente de estarem acompanhados ou não dos pais ou responsáveis legais.





Batafolia 2020





O Batafolia 2020 é uma realização da Prefeitura de Bataguassu com apoio das Secretarias Municipais e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Com estrutura de praça de alimentação, o Batafolia contará com policiamento das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal; além de Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e segurança privada.





