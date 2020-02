HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (10)

©REPRODUÇÃO

Reino humano natural





O escritor Henry Thoreau imortalizou a idealização do retorno à natureza do ser humano como sublime experiência espiritual no século XIX através de sua obra “Walden” e, hoje em dia, esse movimento tem força de alcance planetário. É muito nobre a idealização, porém, toda nobreza, no ser humano, luta de forma constante com a arruaça que os outros pensamentos provocam, já que nem tudo em nós é nobre, pelo contrário. Muito provavelmente, a volta à natureza e ao ambiente primitivo nos pareça sedutora pela fadiga de existirmos na civilização, porém, nos esquecemos de algo fundamental, nosso reino é da natureza, nós somos o lugar cósmico onde a natureza se reinventa, adentrando em sofisticações que não dão em árvores nem fluem através das águas. Podemos parecer inimigos da natureza, mas somos o lado punk da própria natureza.





Aquário - 21/01 a 19/02





Você é a alma do momento, mas talvez não obtenha esse reconhecimento das pessoas que deveriam oferecer essa atenção toda. Não se importe demais com isso, saia por aí para se divertir. A vida é generosa.





Peixes - 20/02 a 20/03





São muitas as tarefas que precisam ser cumpridas e talvez você não sinta essa inclinação toda para as cumprir. Não importa, supere a inércia e comece a dar conta de tudo que foi prometido. Compromissos em primeiro lugar.





Áries - 21/03 a 20/04





Você é capaz de fazer melhor, você tem a chance perfeita para que suas iniciativas deixem de ser atropeladas e, também, deixem de produzir tantos mortos e feridos pelo caminho. É só respirar e ganhar tempo antes de agir.





Touro - 21/04 a 20/05





Ainda que você não tenha liberdade para perguntar e ampliar seu conhecimento sobre certos assuntos, quando você estiver à sós, não deixe de fazer as pesquisas pertinentes para levantar o véu da ignorância temporária.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Haverá oportunidade para você melhorar certos relacionamentos, porém, não espere milagres, porque uma coisa seria sua iniciativa nesse sentido, outra diferente a receptividade das pessoas em relação a isso, não é?





Câncer - 21/06 a 21/07





O pouco que você fizer bem feito, com carinho e atenção, será o muito de resultado que você obterá. Por isso, detenha a ansiedade por decreto sumário, não permita que ela tome as rédeas de suas atividades de hoje.





Leão - 22/07 a 22/08





Pode tudo, mas precisa organizar, porque de outra maneira o cenário acabará congestionado e, no fim do dia, você irá dormir com o amargo gosto de nada ter sido feito. Procure colocar a agenda ao serviço da organização.





Virgem - 23/08 a 22/09





Os temores não deixarão de acompanhar você pela vida afora, o assunto não é os destruir, mas aprender a conviver com seus medos de uma forma mais racional, ciente de que não são profecias de que tudo daria errado.





Libra - 23/09 a 22/10





Bons relacionamentos são uma lufada de ar fresco numa existência densa e complicada, porém, esses não surgem prontos nem tampouco você os compra no supermercado. Bons relacionamentos são garimpados no meio das discórdias.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Hoje você terá oportunidade de reconhecer as pequenas coisas do dia a dia que você precisa ter sempre à mão, muito bem organizadas, para tudo o mais seguir por uma linha eficiente e produtiva, e com muito bom humor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Pelos frutos se conhece a natureza das árvores e pela qualidade das obras se reconhece a natureza das intenções humanas. Procure analisar antecipadamente as iniciativas que você tomaria. Conheça-se melhor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Em primeiro lugar, invista tempo e esforço para tornar o ambiente no qual você passa uma boa parte do tempo mais limpo e organizado. Mesmo que tenha de fazer isso a contragosto, faça. Isso melhorará tudo.





Por: OSCAR QUIROGA