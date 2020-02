Com recursos do Fundersul, Estado garante trafegabilidade e segurança na malha sul-fronteira

Trecho do asfalto da MS-289 recapeado pelo Governo do Estado, entre Amambai e Coronel Sapucaia ©AGESUL

Os municípios situados na região de fronteira com o Paraguai, no extremo Sul, estão recebendo toda atenção do Governo do Estado no setor rodoviário, com a pavimentação, restauração e manutenção permanente de importantes eixos de integração e escoamento de produção. As condições de tráfego hoje na região permitem maior fluxo de cargas e segurança aos usuários.





Recentemente, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) concluiu o serviço de restauração asfáltica de todo o trecho da MS-289, entre Amambai e Coronel Sapucaia, totalizando 40 quilômetros, com investimentos de R$ 27 milhões – recursos estes via Fundersul, Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul.





Toda a malha sul-fronteira está em constante manutenção e implantação de estrutura básica, a cargo da Residência da Agesul em Amambai. Outro trecho da MS-289, entre Amambai e Juti, de 90 quilômetros, está em obras de cascalhamento, serviço que está sendo executado também em 75 quilômetros da MS-386, entre Amambai e Iguatemi, com recursos do Fundersul.





Serviços de cascalhamento executados no fim do ano passado contemplaram também 170 quilômetros da MS-299, entre os municípios de Paranhos, Sete Quedas e Japorã, a





Além de 55 quilômetros das MS-485 e MS-486, na interligação dos municípios de Amambai, Aral Moreira e Coronel Sapucaia. A Agesul também entregou a recuperação de 95 quilômetros da MS-165, entre Coronel Sapucaia e Paranhos.





Pavimentação





Completando a Rota da Integração, o Governo do Estado executa uma obra aguardada há décadas na região, com investimentos de R$ 74 milhões: a pavimentação asfáltica de 42 quilômetros das MS-379, de Laguna Carapã ao Posto Taji (entroncamento com a MS-386), em Aral Moreira. Mais de 45% da obra já foram executados, encurtando a distância entre os municípios e beneficiando uma região em expansão agrícola.





“É gratificante para nosso governo realizar uma obra dessa envergadura, levando infraestrutura a uma rota de integração rodoviária que irá potencializar o setor produtivo e contribuir para o desenvolvimento da nossa fronteira”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, ao lançar o asfalto durante ato em Laguna Carapã, em 2019. Para o prefeito Itamar Bilibio, a região se tornará um corredor de riquezas.









Por: Sílvio de Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)