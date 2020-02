HORÓSCOPO| Confira o seu astral para este domingo (2)

Veja o que dizem os astros para cada signo

O INFINITO QUE BUSCAS





Data estelar: Lua quarto crescente em Touro.





Prosperidade, abundância, desenvolvimento, tudo isso desejas e anseias e não há nenhuma magia que te garantirá esses resultados, nem tampouco precisas conhecer algum segredo ao qual só tem acesso as pessoas escolhidas e especiais. Sem saber, buscas ter contato com o Infinito que tua alma é feita, o qual te faz pressentir e ansiar uma manifestação de abundância e prosperidade. Ao infinito todo mundo pode aspirar, porque todos, sem exceção nem distinção, possuem os mecanismos potenciais para ter esse acesso. Porém, nada disso acontece por inércia, pelo mero fato de nascermos. O acesso ao Infinito há de ser trilhado na experiência, te atrevendo a aprimorar tuas atividades a cada solitário instante, pois, assim, tu oferecerás ao Infinito um instrumento capacitado para se manifestar através de ti.





Áries 21/03 a 20/04





Sacrifique uma parte de suas pretensões para que a outra parte possa caber e encontrar a forma eficiente de ser realizada. Não dá para conquistar tudo, se impõe agora uma escolha, em nome de salvaguardar interesses.





Touro 21/04 a 20/05





O panorama se amplia, trazendo consigo novas perspectivas, algumas até não tão novas assim, porém, acenando com questões práticas que as aproximariam e tornariam realidade. Isso entusiasma a alma, com certeza. Em frente.





Gêmeos 21/05 a 20/06





Apesar de você não entender tudo que anda acontecendo, isso não é muito importante neste momento. Está certo que não entender agride um pouco sua natureza racional, mas dá para você ser menos você durante um tempo.





Câncer 21/06 a 21/07





Circulam informações interessantes. Boca a boca, pessoas que você conhece, passam para frente algumas informações que lhe dizem respeito. Por enquanto, não dá para saber se isso é positivo ou negativo. Observe.





Leão 22/07 a 22/08





Nem tudo tem conserto, porém, aquilo que estiver ao seu alcance consertar, encontra neste momento oportunidades suficientes para ser posto em prática. Perder essa chance seria uma pena. Foque na melhora dos relacionamentos.





Virgem 23/08 a 22/09





As boas ideias de outrem precisam ser praticadas antes de ser criticadas ou rejeitadas. As boas ideias não têm dono, o Universo as semeia e quem estiver atento e lúcido as receberá, e se atreverá a expressar.





Libra 23/09 a 22/10





A zona de conforto é, valha a redundância, confortável, e por inércia a alma tende a ficar nela. Porém, não há como responder ao apelo da prosperidade sem assumir alguns riscos. Este é o momento de fazer escolhas.





Escorpião 23/10 a 21/11





Harmonia nos relacionamentos não há de ser algo que dependa da sorte ou dos mistérios do destino. Harmonia é algo que se conquista, pelo aproveitamento de toda oportunidade de aparar arestas e recolocar tudo no trilho.





Sagitário 22/11 a 21/12





Muita coisa de ordem prática pode ser feita para melhorar o dia a dia. Aproveite este momento para incentivar todo exercício ou atividade que tenha como objetivo fazer do seu ritmo cotidiano algo mais agradável.





Capricórnio 22/12 a 20/01





Muita coisa acontecendo não é necessariamente sinal de que algo valioso aconteça. Porém, mesmo assim esse dinamismo vem em boa hora, porque agregará leveza e bom humor às suas atitudes. Isso facilitará.





Aquário 21/01 a 19/02





O jogo continua e só isso importa, porque significa que, apesar de ter dado muitas voltas e ficado no mesmo lugar, mesmo assim ainda há margem de manobra para continuar tentando levar as coisas aonde interessa a você.





Peixes 20/02 a 20/03





Agora é propício você sair de sua fortaleza da solidão e ir ao encontro das pessoas com que poderá manter conversas interessantes. Saia por aí, mesmo que à esmo, deixando que a força das coincidências faça o resto.





Por: OSCAR QUIROGA