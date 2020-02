EMPREGOS| Funtrab oferece 212 vagas nesta sexta-feira (14)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul termina a semana oferecendo 212 vagas de empregos em Campo Grande. As vagas são rotativas e pode ser preenchidas a qualquer momento. Há ofertas ainda para candidatos com deficiência.





As oportunidades são para motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado com munk, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de extrusora de borracha e plástico, operador de máquina de cartonagem, operador de máquina de terraplenagem, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias, operador de vendas, operador multifuncional de tratamento térmico, padeiro, pedreiro, pintor de automóveis pintor de carros, pintor de paredes, professor de educação física do ensino fundamental, promotor de vendas, promotor de vendas especializado, recepcionista secretária redator de publicidade, repositor em supermercados e repositor em supermercados.



Serviço



A agência fica na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.









Por: Viviane Oliveira