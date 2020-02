EMPREGOS| Censo 2020 deverá contratar 2,9 mil pessoas em Mato Grosso do Sul

A pesquisa é realizada de dez em dez anos.

O Censo 2020 em Mato Grosso do Sul, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), deverá contratar aproximadamente 2.900 pessoas em concurso público. Destes, 400 vagas serão para ACM (Agente Censitário Municipal) e ACS (Agente Censitário Superior).





A reportagem confirmou que o salário base de um ACS é de R$ 1,7 mil e o de ACM é de R$ 2,1 mil. Ambos necessitam de escolaridade de nível médio completo Todas as cidades do estado serão recenseadas.





O restante, 2,5 mil vagas são para recenseadores de campo, que tem a produção como base salarial. O requisito para recenseador é nível fundamental completo. Todas as vagas são temporárias, já que o Censo inicia em agosto e termina em outubro.





Todos os editais devem sair até maio deste ano. O censo ou recenseamento demográfico recolhe informações, como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. O estudo é realizado de dez em dez anos.





O questionário básico que será aplicado vai contar com 25 questões, nove a menos que em 2010. Já o questionário da amostra, maior e aplicado em 10% dos lares, terá 76 questões, 26 a menos do que no último Censo. A pesquisa que é feita em todos os estados, apontou em 2010, que éramos 190.732.694 de pessoas em todo o Brasil.





Por: Diego Alves