Carreta carregada com sangue de boi pega fogo na BR-163

Chamas tiveram início em uma das rodas do veículo

Tanque de carreta pegou fogo na BR-163 ©Henrique Kawaminami

Tanque de uma carreta carregada com 35 mil litros de sangue de boi pegou fogo na manhã deste sábado (1°) na BR-163, a cerca de 20 quilômetros de Campo Grande. Uma pista da rodovia foi interditada e o trânsito ficou lento.





O motorista da carreta, Flávio Terassi, 42 anos, contou ao Campo Grande News que carregou o veículo em São Gabriel do Oeste e levaria para Mundo Novo. Por volta das 7h, ele ouviu um barulho no tanque e parou no acostamento. ''Desci e vi que já estava pegando fogo", disse.





Segundo o motorista, o fogo teve início em uma das rodas do tanque e se espalhou rapidamente. ''Não tinha o que fazer, quando o fogo começa não para'', lembrou. As rodas da carreta derreteram.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou aproximadamente três mil litros d'água para controlar o incêndio. A CCR MSVias controlou interditou uma das pistas da rodovia e controlou o trânsito no trecho.





O sangue de boi, depois de seco, é utilizado na fabricação de ração. Transportada em temperatura de 5°C, a carga aqueceu com o incêndio e não poderá mais ser usada. Ela será colocada em outro caminhão e levada para descarte.





Fonte: campograndenews Por: Kerolyn Araújo e Geisy Garnes