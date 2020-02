Deputado Lucas de Lima toma posse na CPI da Energisa

Deputado Estadual Lucas de Lima ©DIVULGAÇÃO

Nesta quarta-feira (19/02) em Reunião realizada no período da tarde na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade) assumiu como membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a Energisa.





A CPI foi criada em virtude do grande número de denúncias de contas de energia com valores altos em todo o estado, visando investigar as denúncias, os critérios de cobrança e possíveis irregularidades.





O Deputado Lucas de Lima, já iniciou os trabalhos afirmando: “Sinto-me honrado por fazer parte desta Comissão. Somos consumidores e também passamos por isso. Essa CPI não pode terminar sem respostas para essas pessoas que não tem para onde correr. Estamos aqui a favor do consumidor.” relatou o deputado.





Em reunião foi solicitado pelo Capitão Contar (PSL), relator da CPI, que fosse efetuada a perícia em 200 relógios para a verificação de irregularidade e/ou variações.





“Foi solicitado que a perícia dos equipamentos seja efetuada por técnicos da USP (Universidade de São Paulo); esta escolhida pelo seu nome, sua credibilidade e principalmente por não ter influência no nosso poder estatal.” A partir daí os técnicos emitirão um laudo.





O Deputado Estadual Lucas de Lima em plena concordância e no intuito de agilizar e realmente verificar a existência de possíveis irregularidades, disponibilizou verbas de seu gabinete para fazer a conferência dos relógios, caso a Assembleia Legislativa não tenha recursos.





A Comissão se reunirá novamente em 03/03, para a continuidade dos trabalhos.





Por: Vitória Teslenco