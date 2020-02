Carro capota ao colidir em cruzamento movimentado do Jardim dos Estados

Segundo o condutor do VW Gol envolvido no acidente, o motorista do outro veículo atravessou o sinal vermelho em alta velocidade

Pálio encostou e amassou lateral de carro estacionado depois de capotar ©Silas Lima Um Fiat Palio capotou e o motorista ficou ferido em acidente na manhã desta quarta-feira (20) no cruzamento da Rua da Paz com a Rio Grande do Sul, no Jardim dos Estados. Segundo o condutor do VW Gol envolvido no acidente, o motorista do outro veículo atravessou o sinal vermelho em alta velocidade.





“A sorte é que eu estava de cinto, se não eu teria sido arremessado”, afirma o gesseiro, José Severino Barroso, de 45 anos, que dirigia o Gol. Ele conta que transitava pela Rua da Paz no sentido Centro/Shopping Campo Grande quando foi surpreendido pelo Palio. “Estava em velocidade baixa, cerca de 40 km, o sinal estava verde, mas ele furou o sinal”.





A auxiliar administrativa, Larissa Tomicha, de 26 anos, foi ao local depois de receber a notícia que o marido Reinaldo Peixoto, 31 anos, havia se acidentado. A esposa afirma que o motorista do Palio, contudo, não conseguiu explicar a versão dele. Ele foi levado para o Hospital Adventista do Pênfigo com suspeita de fratura no braço.





Policiais da BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) afirmaram que pelas marcas de frenagem é provável que o Palio realmente estivesse em alta velocidade, mas só a perícia determinará as causa dos acidente.





Fonte: campograndenews Por: Anahi Zurutuza e Fernanda Palheta