Deputado Lídio Lopes reúne lideranças do Patriota em 7 municípios do Conesul

O deputado estadual e presidente regional do Patriota, Lidio Lopes percorreu a região do Conesul do Estado para encontros com lideranças partidárias, o objetivo é alinhar os trabalhos para as próximas eleições municipais deste ano.





Durante o fim de semana Lidio visitou as cidades Gloria de Dourados, Naviraí, Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi, Tacuru e Sete Quedas. “Já começamos o trabalho de fortalecimento e aprovação de possíveis nomes de pré-candidatos no interior de MS”, segundo Lidio Lopes.





Como presidente regional do Patriota, Lidio Lopes destaca o papel do partido como protagonista na construção de políticas voltadas aos interesses públicos, seja no cargo majoritário, seja como parceiro de um projeto, e em 2020 ele garante que o Partido irá surpreender nas eleições. Hoje, em Mato Grosso do Sul, o Patriota conta com uma composição de mais de 40 vereadores, 01 (um) deputado estadual, alem de prefeitos e vice-prefeitos.

©DIVULGAÇÃO





ASSECOM