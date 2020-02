Deputado Felipe libera R$ 40 mil para Educação de Aquidauana e Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro conseguiu nesta quarta-feira (12) junto ao governo do Estado, a liberação de duas emendas de sua autoria destinadas à Educação de Aquidauana e Anastácio no valor de R$ 20 mil reais para cada município. Os recursos atenderão as escolas E.E. Maria Correa Dias (Anastácio) e E.E. Felipe Orro (Aquidauana) para a aquisição de materiais permanentes. Os investimentos foram solicitados no pacote de emendas de 2017, pagas somente este ano por questão do pleito eleitoral de 2018.





“Estas emendas já estavam encaminhadas e agora foram pagas pelo governo do Estado. Fico feliz de poder contribuir para a melhora destas escolas e assim dar um conforto maior para a comunidade escolar que usufrui destas instituições de ensino. Estamos na luta para a liberação de mais recursos”, afirmou o deputado.





No final do ano passado, Felipe esteve em Aquidauana reunido com diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores das escolas estaduais de Aquidauana e Anastácio para definir a destinação dos novos recursos direcionados para as escolas dos municípios.





O valor total de R$ 600 mil será distribuído entre 15 instituições que deverão usar dos investimentos para a compra de ares condicionados, bebedouros, freezer, reforma de laboratórios, instalação de salas multimídias, de acordo com as necessidades definidas por cada escola. Os ofícios foram entregues ao deputado durante o encontro com os profissionais de Educação.





“Nunca fora enviados tantos recursos por emendas parlamentares de uma só vez para a Educação de Aquidauana e Anastácio. A minha luta continua e vocês podem contar comigo”, destaca Felipe.





As escolas relacionadas para a destinação de emendas parlamentares de Anastácio são: Roberto Scaff, Romalino Alves de Albres, Carlos Drumond, Aldeia Guilhermina, Carlos Medeiros e Maria Correa Dias. Em Aquidauana foram selecionadas as escolas: Coronel José Alves Ribeiro, Pastor Reginaldo Miguel Hoyenó’O, Felipe Orro, Marechal Deodoro da Fonseca, Marly Russo Rodrigues, Professor Domingos Veríssimo Marcos, Salustio Areias, Dóris Mendes Trindade e Cândido Mariano.





ASSECOM