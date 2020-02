Deputado Antonio Vaz promove audiência pública para tratar dos investimentos e gastos da Saúde Estadual

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), promoverá uma audiência pública, para tratar dos investimentos e gastos anuais da saúde Estadual do Mato Grosso do Sul. O evento será nesta quinta-feira (27), as 14h, no plenarinho.





A Secretaria Estadual da Saúde, realizará a prestação de contas do último quadrimestre. Em meados de maio a agosto de 2019, o governo estadual relatou um gasto de R$483,2 milhões para a saúde.





Conforme Vaz, parte desse recurso foi usado em unidades básicas, caravana da saúde e campanhas epidêmicas como vacina contra a influenza.





“Essa prestação de contas, será sobre o repasse realizado em setembro a dezembro do ano passado” afirma o parlamentar.





Por: Adriana Ximenes