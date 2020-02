CARNAVAL| Saiba como ficam os serviços públicos no feriado

Em razão do feriado de carnaval, alguns serviços públicos estaduais sofrerão alterações na grade de funcionamento.





A segunda-feira (24) será ponto facultativo, a terça-feira (25), feriado de carnaval, e a quarta-feira (26) de cinzas, será ponto facultativo até as 13h. As folgas não se aplicam aos serviços considerados essenciais, que não podem ser interrompidos, como saúde e segurança pública.





Se antecipar, e evitar transtorno de filas após o feriadão pode ser uma boa alternativa para quem quer otimizar o tempo e fazer render os dias restantes na semana. Confira como será o funcionamento de alguns serviços públicos, e programe-se:





AGENFA





As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior do Estado farão atendimento normalmente até a sexta-feira. Mas a emissão de guias pode ser feita através do site da Secretaria de Fazenda (Sefaz), e o pagamento em qualquer agência bancária ou aplicativo.





PROCON





O Procon terá atendimento normal até sexta-feira. Permanece fechado durante o feriado, e retoma o atendimento à população na quarta-feira a partir das 13h.





DETRAN





O Departamento Estadual de Transito (Detran) em todo estado, atenderá normalmente até sexta-feira. Após isso, acompanhará os dias de feriado e ponto facultativo do carnaval, retomando os atendimentos na quarta-feira a partir das 13h. Em caso de dúvidas o usuário pode entrar em contato com o telefone (67) 3368-0500.





FÁCIL





As quatro unidades do Fácil na Capital: Fácil Guaicurus, Fácil General Osório, Fácil Aero Rancho e Fácil Bosque dos Ipês, também atenderão normalmente até sexta-feira, e depois acompanham o ponto facultativo e feriado. Os atendimentos serão retomados as 13h de quarta-feira.





JUCEMS





Nos postos de atendimento, a Jucems irá realiza atendimentos até sexta-feira. Depois irá acompanhar o feriadão de carnaval. Porém com o processo de modernização do projeto Jucems 100% digital, muitos serviços podem ser feitos pela internet. A Jucems Digital funciona durante as 24 horas, sendo que os serviços podem ser acessados a qualquer hora do dia, inclusive aos finais de semana e feriados.





Por: Mireli Obando