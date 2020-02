CAPITAL| Após chuva de 73 milímetros, equipe com 300 pessoas trabalham na recuperação da cidade

A Prefeitura de Campo Grande escalou uma equipe de 300 trabalhadores para recuperação de diversos pontos da cidade. O mutirão trabalha na limpeza e na reconstrução de parte do asfalto danificado pela forte chuva, de 73 milímetros, que caiu na cidade nesta quinta-feira (21).





Na rotatória da Rachid Neder com a Ernesto Geisel começou o trabalho de remoção do pavimento e retirada do barro. Ainda hoje, será refeito o asfalto para normalizar o tráfego na região. Outras equipes trabalham na limpeza do Jardim Paradiso; recuperação da ponte sobre o Córrego Segredo, no Bairro Estrela do Sul; e na Rua Praia Grande, no Santa Emília, onde são retirados terra e sedimentos levados pela chuva.





A força das águas destruiu, por exemplo, parte de um muro construído há 40 anos na Ernesto Geisel, na margem do Rio Anhanduí. Nesta sexta-feira, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que prontamente interditaram o local, vão trabalhar na recuperação dos danos. Será preciso reerguer as placas e recompor o talude de contenção. Esta mesma solução foi adotada em trechos do canal do Córrego Segredo, onde o mesmo problema aconteceu. Essa fase ainda está em finalização e depende de recursos federais, bem como de tempo favorável para sua execução.

©DIVULGAÇÃO

A Prefeitura realiza estas intervenções, justamente, para corrigir esse problema de transbordamento do Rio Anhanduí, que se arrasta há décadas. Uma das obras mais esperadas pelos campo-grandenses, a requalificação da Avenida Ernesto Geisel voltou a ser executada em 2018, após a Prefeitura recuperar os recursos alocados junto ao Ministério das Cidades e fazer a licitação. A obra faz parte de um conjunto de ações que beneficiará diretamente os moradores dos bairros Marcos Roberto, Jockey Clube, Jardim Paulista e Vila Progresso.





Programa de intervenções Emergenciais em Drenagem





A Prefeitura de Campo Grande aguarda liberação de R$ 50 milhões do Governo Federal para obras do Programa de Intervenções Emergenciais em Drenagem Urbana de Campo Grande – MS.





O programa apresenta propostas de intervenções nas bacias hidrográficas mais impactantes de Campo Grande, principalmente por se tratar de cabeceiras de drenagem, destinadas a melhorar o sistema de saneamento básico, a partir da implantação de sistemas de manejo de águas pluviais e drenagem urbana.





Espera-se, assim, promover melhorias no contexto socioambiental e de saúde pública, impactando positivamente na qualidade de vida da população e na qualidade ambiental da cidade.





Ao todo, estão previstas 6 obras de implantação de bacias de amortecimento de águas pluviais, promovendo o correto manejo de águas pluviais, bem como, quando necessário, a readequação do sistema de drenagem urbana do respectivo entorno, cuja inexistência dessas obras atualmente contabilizam inúmeros impactos ambientais, principalmente nos períodos anuais de maior pluviosidade.





ASSECOM