CAPITAL| Blitz da Lei Seca flagra 14 dirigindo bêbados em Campo Grande

Foram abordados 26 veículos na Avenida Fábio Zahran

Um motorista bêbado acabou preso ©DIVULGAÇÃO/PM Durante a blitz da Lei Seca, nesta terça-feira (25), na Avenida Fábio Zahran, em Campo Grande, 14 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. A blitz aconteceu durante as festividades do Carnaval.





Foram abordados 14 motoristas que foram surpreendidos dirigindo embriagados, sendo que um deles acabou preso em flagrante. 26 veículos foram abordados pelos policiais, sendo feitos 33 testes de etilômetros.





Dois motoristas que não tinham CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foram flagrados durante a blitz, dois carros foram removidos para o pátio do Detran, sendo que três estavam com licenciamento vencido. Segundo informações houve uma redução de 30% nos acidentes com vítimas.





Por: Thatiana Melo e Renata Portela