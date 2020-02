Polícia indicia e pede prisão de homem que matou ex-prefeito Dirceu Lanzarini

Luis Fernandes ainda está foragido; ele e o patrão se desentenderam sobre valor de comissões da lavoura

Luiz Fernandes, o “Paraguai”, está sendo procurado por matar Dirceu Lanzarini e atirar no genro do político ©Reprodução Continuam desde a madrugada desta quarta-feira (26) as buscas a Luis Fernandes, 54, o “Luiz Paraguaio”, autor do assassinato do ex-prefeito e secretário especial da Casa Civil do governo do Estado Dirceu Lanzarini. A força-tarefa envolve agentes da Polícia Civil, DOF (Departamento de Operações de Fronteira), Defron, e Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar.





As investigações são conduzidas pelo delegado Marcos Werneck, da Polícia Civil em Amambai. Ele pediu a prisão preventiva de Luis Fernandes e o indiciou por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e porte de arma de uso restrito. Também foi indiciado pela tentativa de homicídio contra o genro de Lanzarini, Kesley Aparecido Vieira Matricardi, 33, baleado no ombro e de raspão no pescoço.





As equipes mantêm buscas na região de Amambai, mas ainda não têm pistas do autor dos crimes. Não é descartada a possibilidade de ele ter fugido para o território paraguaio, localizado a menos de 50 km de Amambai. Policiais que atuam no caso afirmam que qualquer informação sobre o paradeiro de Luis Fernandes é considerada valiosa para sua prisão.





A Polícia Civil já descobriu que os desentendimentos entre Luis Fernandes e Dirceu Lanzarini começaram porque patrão e o funcionário discordavam quanto a valores de comissões sobre a produção da fazenda.



O crime





Na segunda-feira (24) de manhã, Dirceu Lanzarini e o genro foram até a Fazenda Palmeiras, a 30 km do centro urbano de Amambai, onde se encontraram com Luis Fernandes. Eles não chegaram a descer da caminhonete S10 que ocupavam. Funcionário da propriedade há dez anos, Fernandes já estava com a arma na cintura, o que indica crime premeditado.

Perfurações de bala na caminhonete de Dirceu Lanzarini; Funcionário da fazenda descarregou o revólver a curta distância ©A Gazeta News

A investigação mostrou até agora que Lanzarini questionou o funcionário sobre o motivo de ainda não ter feito o plantio de soja em determinada área da fazenda. A versão surgiu com base no depoimento de Kesley Matricardi.





Parado ao lado da caminhonete, Luis Fernandes entendeu a pergunta como um insulto e teria respondido: “está nervoso por que”? Em seguida, sacou a arma e disparou seis tiros em direção aos dois ocupantes do veículo. Os tiros foram disparados de curta distância. A polícia afirma que no momento do crime não houve briga ou sequer bate-boca entre Dirceu Lanzarini e Luis Fernandes.





O ex-prefeito de Amambai por três mandatos foi atingido por único tiro na cabeça. Ele sofreu perda de massa encefálica e morreu menos de cinco horas depois, no Hospital do Coração, em Dourados. Kesley também foi atingido por um tiro. A bala o acertou no braço, transfixou e atingiu o pescoço, de raspão. Luis Fernandes ligou para a família e disse que iria embora porque tinha acabado de atirar no patrão. Depois disso não foi mais visto.





Por: Helio de Freitas, de Dourados