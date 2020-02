Blitz flagra 22 motoristas embriagados e recolhe sete veículos no Monte Carlo

De sexta-feira até a madrugada deste domingo, 61 condutores foram flagrados após consumo de álcool

Blitz foi realizada entre a noite de sábado e madrugada de domingo, em Campo Grande

Em mais uma blitz da Lei Seca no fim de semana, 22 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, em fiscalização realizada entre a noite de sábado (8) e madrugada de hoje (9), na esquina das ruas São Borja e Antônio Maria Coelho, no bairro Monte Carlo. No total, 61 veículos foram abordados.





Desde a sexta-feira (7), equipes da BPMTran (Batalhão de Policiamento de Trânsito) e do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) flagraram 61 condutores dirigindo embrigado.





Foram realizados 86 testes de bafômetro durante a fiscalização. Dos 22 motoristas flagrados nesta blitz, 20 se recusaram a se submeter ao teste do bafômetro. Outros cinco condutores foram detidos em flagrante após envolverem-se em acidentes e constatação de consumo de álcool.





Os policias recolheram 29 CNHs, sete licenciamento vencidos e removeram sete veículos, sendo cinco carros e duas motos. A equipe ainda emitiu 38 AITs (Auto de Infração de Trânsito), documento que antecede a multa e permite ao condutor recorrer e contestar a irregularidade denunciada.





Por: Silvia Frias