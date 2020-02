Após perseguição e tiroteio, polícia recupera Jeep roubado na Carvalho

Assalto ocorreu na Vila Carvalho, região central de Campo Grande, mas veículo foi achado somente na BR-163

Marca de tiro no vidro traseiro do Jeep roubado nesta madrugada (Foto: Marcos Maluf)

Assalto na Vila Carvalho, na madrugada deste domingo (9), terminou com troca de tiros com a polícia na BR-163, em Campo Grande. O Jeep Renegade levado pelos ladrões foi recuperado, mas os assaltantes conseguiram escapar.





De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de meia-noite, a vítima, uma mulher de 43 anos, deixava uma festa na Vila Carvalho, na Rua Henriques Vasques, quando ao entrar no veículo foi abordada por um homem de camiseta amarela, bermuda e boné.





Ele bateu no vidro do motorista apontando a arma de fogo e entrou no veículo com outras pessoas. Os assaltantes deixaram a vítima no local e fugiram.





Cerca de duras horas depois, a Polícia Militar encontrou o veículo por volta do km 463 da rodovia federal. Em determinando momento da perseguição, o carona abriu a porta do passageiro e disparou contra a viatura. Os policiais acertaram o pneu direito, fazendo o veículo parar. Outros disparos acertaram o vidro traseiro e a lataria do veículo.





Os assaltantes conseguiram escapar pela mata. Durante a fuga, um deles deixou o boné escapar. A polícia acredita que um deles tenha sido atingido, já que uma das balas atravessou o banco do motorista e atingiu o painel do veículo.





Segundo a polícia, os assaltantes são suspeitos de outros dois roubos na noite de sábado. Dois adolescentes foram apreendidos.





