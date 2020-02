Bandidos invadem casa em bairro nobre de Campo Grande e roubam de revólver a SW4

Assaltantes aproveitaram momento em que o portão do sobrado estava aberto.

Polícia no local do assalto, em Campo Grande ©Osvaldo Nóbrega/TV Morena Três bandidos armados renderam uma família e fugiram levando uma caminhonete, joias, dinheiro e celulares. O caso aconteceu por volta das 9h desta quarta-feira (26), na Rua Amphilóquio Ribeiro Júnior, na Vila do Polonês, em Campo Grande.



Conforme informações preliminares, uma das vítimas de 36 anos chegou a sair de casa para viajar dirigindo uma caminhonete SW4, quando lembrou que havia esquecido gelo e ao voltar para buscar foi rendido pelos criminosos no portão de casa.



Eles entraram com a vítima na residência, renderam o restante da família mandando todo mundo deitar no chão. Depois de revirar todos os cômodos do imóvel, os ladrões fugiram levando na caminhonete, joias, dinheiro e celulares.





Conforme apurado pela reportagem, um dos moradores de 57 anos tem problemas cardíacos e chegou a passar mal durante o roubo. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros acionada para atender a ocorrência. Ainda não há informação se os criminosos foram presos, nem se a caminhonete foi localizada. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.







Por G1 MS e TV Morena