Banco do do Brasil abre concurso para escriturário

O edital será aberto em março e com salários iniciais de R$ 4 mil reais

Segundo mapeamento do Gran Cursos Online , empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, no próximo mês, o Banco do Brasil irá abrir edital para concurso para o cargo de escriturário tradicional, com salários iniciais de R$ 4.036,56.





De acordo com informações, a seleção será realizada em diversos estado do país, entretanto a oferta ainda não foi divulgada. Porém, nos anos de 2015 e 2018, o Banco do Brasil abriu vagas para a mesma função. Veja abaixo as matérias que caíram nos certames nos respectivos anos e o número de questões:









O escriturário do Banco do Brasil, em média, tem uma jornada de 30 horas de trabalho e contrato com base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Confira os benefícios para esse cargo:

Se o conteúdo programático for mantido para 2020, isso será um ponto positivo, pois se for comparado com o ano de 2015, existirão menos matérias para serem estudadas.





Sobre o Gran Cursos Online





Com tradição de 30 anos no mercado educacional e mais de 650 mil aprovados em concursos públicos, o Gran Cursos Online oferece comodidade, economia e ganho de tempo aos concurseiros que não podem frequentar aulas presenciais e/ou não têm acesso a escolas preparatórias nas localidades onde residem. A equipe pedagógica possui décadas de experiência em concursos e é formada por professores renomados, que trabalham nos principais órgãos públicos, autarquias, empresas estatais e instituições públicas do Brasil. A proposta da empresa é oferecer educação transformadora e de qualidade ao maior número de alunos do Brasil, formando profissionais qualificados para servir à sociedade.