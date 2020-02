TRÊS LAGOAS| Prefeitura divulga calendário de funcionamento durante o Carnaval e outras datas do ano de 2020

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (SEGOV) e Administração (SEMAD), divulgou no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, número 2.546, desta quarta-feira (19), o Decreto nº 023, que trata do Calendário de Feriados e Pontos Facultativos para o ano de 2020.





Da lista, importante destacar em relação ao período de Carnaval, onde os serviços públicos funcionarão normalmente até esta sexta-feira (21), parando normalmente no final de semana e voltando apenas após às 13h de quarta-feira (26), de cinzas.





Como de praxe, excetuam-se dos efeitos do decreto os setores que, por sua natureza, não possam sofrer redução de funcionamento, como serviços de urgência e emergência.





VEJA O CALENDÁRIO COMPLETO ABAIXO





FEVEREIRO





24 - segunda-feira, Carnaval (ponto facultativo);





25 - terça-feira, Carnaval (ponto facultativo);





26 - quarta-feira, de cinzas (ponto facultativo até as 13 horas).





ABRIL





09 - quinta-feira, Quinta-feira Santa (ponto facultativo);





10 - sexta-feira, Paixão de Cristo (feriado nacional);





20 - segunda-feira (ponto facultativo);





21 - terça-feira, Tiradentes (feriado nacional).





MAIO





1º - sexta-feira, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional).





JUNHO





11 - quinta-feira, Corpus Christi (feriado municipal);





12 - sexta-feira, (ponto facultativo);





15 - segunda-feira, Aniversário da Cidade de Três Lagoas (feriado municipal);





SETEMBRO





7 - segunda-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);





OUTUBRO





11 - domingo, Criação do Estado (feriado estadual);





12 - segunda-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);





30 - sexta-feira, Dia do Servidor Público (ponto facultativo), alteração do dia 28 de outubro;





NOVEMBRO





2 - segunda-feira, Finados (feriado nacional);





15 - domingo, Proclamação da República (feriado nacional);





DEZEMBRO





25 - sexta-feira, Natal (feriado nacional);





Ficam suspensas as atividades administrativas da Prefeitura Municipal no período compreendido entre os dias 24 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021.









