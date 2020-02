ALEMS| Deputados voltam ao trabalho nesta terça-feira (4) e governador vai à sessão de abertura

A sessão inaugural e a leitura da mensagem do chefe do Executivo estadual estão marcadas para as 9h

Reinaldo durante revista à tropa da PM em solenidade na Assembleia Legislativa em fevereiro do ano passado ©Marina Pacheco/Arquivo Os 24 deputados estaduais voltam do recesso nesta terça-feira (4) e a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2020 contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Reinaldo Azambuja





O evento está marcado para começar às 8h45 e segue o rito tradicional. O governador passará em revista à tropa da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na rampa que dá acesso à Assembleia Legislativa e em seguida, acompanhado do presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), e demais deputados participa do hasteamento das bandeiras, às 8h50, no pavilhão externo, entoado pelos hinos do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande.





A sessão inaugural e a leitura da mensagem do chefe do Executivo estadual estão marcadas para as 9h.









Por: Anahi Zurutuza