ÁGUA CLARA| Obra de pavimentação que dá acesso a bairro vai custar R$ 1 milhão

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (17), contrato com a empresa CRB Engenharia no valor de R$ 1.018.249,89 para pavimentação de bairro no município de Água Clara, distante 196 quilômetros de Campo Grande.





A obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais será feita no acesso ao Jardim Alvorada II. Os recursos para pagamento são do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento Rural).





O prazo para execução da obra é de 180 dias consecutivos. O contrato foi assinado no dia 7 deste mês pelo diretor-presidente da Agesul, Luis Roberto Martins de Araújo e o responsável pela CRB, Walter Alves Vieira.





