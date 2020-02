Máquina passa por cima de funcionário durante obra de recapeamento em Campo Grande

Máquina usada em canteiro de obra passou por cima de funcionário ©Clayton Neves Rapaz de 24 anos, funcionário da construtora Engepar, responsável pelas obras de recapeamento de Campo Grande, foi atropelado na manhã desta segunda-feira (17) na Avenida Bandeirantes, na Vila Bandeirante, em Campo Grande. A máquina utilizada na realização do serviço passou por cima da vítima.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima trabalha com a parte de sinalização da obra. O local onde ocorreu o acidente, bloqueado com cones, foi invadido por um motociclista.





Ao ver que a moto havia invadido a área, o funcionário entrou no canteiro de obras para avisar o motociclista que ele deveria retornar para a pista que estava liberada. Ele parou atrás de uma máquina Bobcat e, sem ver o homem no local, o operador do veículo deu ré e passou por cima da vítima.





O funcionário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa. Ele sofreu fraturas na perna e braço esquerdo, além de suspeita de fratura no tórax.





O motociclista que invadiu o canteiro de obras fugiu.





